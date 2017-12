Macau recebe 12.a edição dos Prémios de Cinema Asiáticos

O Venetian Macao deve acolher, a 17 de Março do próximo ano, a 12.a edição dos Prémios de Cinema Asiáticos, um certame criado em 2007 e que todos os anos distingue os actores, realizadores e profissionais que se distinguiram no domínio da sétima arte ao longo do ano transacto.

Os Asian Film Awards distribuem prémios por um total de quinze categorias. Para além de distinguirem o Melhor Filme e de premiarem o Melhor Realizador, o Melhor Actor ou a Melhor Actriz, os Prémios de Cinema Asiáticos agraciam ainda as películas que se distinguiram em domínios como a Melhor Cinematografia, Melhor Argumento Original ou melhor Banda Sonora.

A lista de candidatos nomeados à 12.a edição do certame é revelada a 11 de Janeiro, numa conferência de imprensa que se vai realizar na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Presidida por Wilfred Wong, director executivo da Academia dos Prémios de Cinema Asiático e da Sociedade do Festival Internacional de Cinema de Hong Kong, a conferência de imprensa vai contar ainda com a presença de Ching Siu Tung, realizador da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, da actriz Ngan Cheuk-ling, também da RAEHK e ainda do actor sul-coreano Lee Jungjin.