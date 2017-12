Macau caiu três posições no “ranking” da FIFA  

A Selecção de Futebol de Macau caiu três posições na tabela compilada pela FIFA e ocupa o 185.o posto de um “ranking” que continua a ser liderado pela Mannschaft, a selecção alemã.

As derrotas averbadas pelo onze do território nos dois últimos encontros disputados no âmbito da campanha de apuramento para a fase final da edição de 2019 da Taça da Ásia das Nações contribuíram para a queda agora registada. A selecção local perdeu em meados de Novembro no Estádio da Taipa frente ao Quirguistão e depois disso voltou a encaixar resultados menos positivos, ao não conseguir levar a melhor sobre a selecção da vizinha província continental de Cantão na edição de 2017 do Interport Macau-Guangdong.

Na frente da tabela, tudo na mesma. A selecção portuguesa de futebol manteve o terceiro lugar – a melhor classificação de sempre – no ‘ranking’ da FIFA, que continua a ser liderado pela Alemanha. A tabela não sofreu quaisquer alterações nos primeiros 35 lugares.

A Alemanha, campeã mundial em título, continua a liderar, seguida do Brasil, que ocupa o segundo posto, de Portugal, terceiro, da Argentina, quarta, e da Bélgica, quinta.

A Espanha, adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial2018, ocupa a sexta posição, seguida das seleções da Polónia, da Suíça, de França e do Chile, que completam o ‘top-10’.

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz e também adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial2018, mantém o 34.º posto, enquanto que o Burkina Faso, cujo seleccionador é o português Paulo Duarte, continua no 44.º.

A selecção de Marrocos, que completa o Grupo B do Mundial Rússia2018, mantém a posição número 40 da tabela, na qual Cabo Verde – que subiu do 68.º para o 67.º posto – continua a ser o melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil.