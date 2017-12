  Justiça japonesa absolve colaboradora do atentado no metro de Tóquio  

Naoko Kikuchi, de 46 anos, respondia perante a justiça japonesa por ter alegadamente colaborado na organização do atentado que teve como alvo o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. A investida procurava interromper uma investigação relativa ao culto “Verdade Suprema”, a seita responsável pelo ataque que fez treze mortos e deixou mais de cinco mil feridos no metro de Tóquio em 1995.

O Supremo Tribunal do Japão confirmou esta quarta-feira a absolvição de Naoko Kikuchi, ex-membro da seita Verdade Suprema, que atacou com gás sarin o metro de Tóquio em 1995, pelo seu papel num caso relacionado com o ataque.

Kikuchi, de 46 anos, é a segunda pessoa a ser totalmente absolvida entre os acusados numa série de casos relacionados com o culto pseudoreligioso“Verdade Suprema” (Aum Shinrikyo). A seita foi responsável pelo ataque que causou 13 mortos e mais de 5.500 intoxicados.

A absolvição da mulher, que apenas hoje se torna efectiva se a procuradoria-geral não objectar, deixa aberto apenas o processo de recurso da prisão perpétua de Katsuya Takahashi, de 59 anos, condenado por homicídio pelo atentado mortal.

Depois de 17 anos em fuga, Kikuchi foi detida em 2012 e acusada de colaborar no atentado e no envio de um pacote com explosivos para o edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, dois meses após a letal investida.

A explosão feriu gravemente um funcionário e procurava interromper uma investigação policial sobre o culto, e evitar a prisão do seu fundador, Shoko Asahara, condenado à pena de morte pelo atentado.

Kikuchi, que admitiu a sua participação no fabrico do gás sarin lançado no atentado, declarou-se sempre inocente das acusações, alegando que desconhecia qual seria o uso do químico.

A mulher foi condenada a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio em relação ao caso do pacote-bomba, mas em 2015 o Tribunal Superior de Tóquio anulou a sentença, argumentando que não se poderia confiar no testemunho de outros membros da seita.

O Supremo Tribunal japonês decidiu ontem a favor da absolvição, afirmando que a sentença de culpa baseou-se num erro, de acordo com a agencia Kyodo.

O atentado com gás sarin executado no metro de Tóquio em 20 de Março de 1995 é o ataque terrorista mais mortífero alguma vez organizado em território nipónico.