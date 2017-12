Guia acolhe última etapa da nova Taça do Mundo de Carros de Turismo

A edição inaugural do WTCR, prova que substitui de uma assentada o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo e a TCR International Series, já tem um calendário provisório e Macau faz parte das escolhas da Eurosport Events. De fora do programa da nova competição ficam os circuitos de Monza e de Losail.

Os responsáveis pela organização da novíssima Taça Mundial de Carros de Turismo (WTCR, a partir da designação em língua inglesa), a competição que de uma assentada substitui o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo e a TCR International Series, tirou, na semana passada, o véu à edição inaugural da competição, ao dar como certas nove das dez rondas que integram o calendário da nova prova.

François Ribeiro, director executivo da Eurosport Events, a empresa responsável pela promoção da mais sonante prova mundial de Carros de Turismo, já tinha adiantado no início do mês que “uma grande maioria” das etapas da edição de estreia do WTCR coincidiam com a visita a circuitos que fizeram parte do calendário da última temporada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Sete das nove etapas confirmadas pela Eurosport Events visitam cidades e traçados que integraram o calendário do WTCC relativo a 2017.

A nova Taça do Mundo de Carros de Turismo vai assumir o lugar do WTCC no Circuito de Nurburgring, no fim-de-semana de 10 a 12 de Maio, com o certame a decorrer com uma semana de avanço face à etapa alemã do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, que se disputou este ano no circuito de Nordschleife.

A competição vai também visitar o traçado de Zandvoort, que assim assiste ao regresso de provas internacionais de carros de turismo, depois de ter acolhido competições da índole pela primeira vez há mais de uma década.

O circuito holandês acolhe entre 19 e 21 de Maio um fim-de-semana desportivo em que a Taça do Mundo vai decorrer em simultâneo não só com provas da série europeia do TCR, mas também com uma etapa do Campeonato TCR Benelux.

O Circuito Internacional de Ningbo vai continuar a chamar a si o estatuto de traçado sede da etapa chinesa da principal prova mundial de carros de turismo, ao passo que o Japão continua no calendário, ainda que com uma alteração de vulto: o Circuito de Suzuka substitui o de Motegi nas contas da competição. Em Suzuka, o WTCR vai dividir atenções com a última etapa da edição de 2018 do Campeonato Japonês de Super Fórmula.

A distância temporal entre as etapas chinesa e japonesa da competição foi aumentada das duas para as quatro semanas, depois de este ano a ronda nipónica do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo ter sido adiada. O mau tempo que se abateu sobre a costa oriental da República Popular da China impediu que os carros e o material de apoio fossem expedidos atempadamente.

As quatro semanas de intervalo podem, no entanto, nem sequer vir a materializar-se, uma vez que a Eurosport Events estará ainda em negociações para que um outro Circuito, ainda não identificado, possa vir a acolher uma etapa da competição, uma semana depois de Ningbo receber a prova, no início de Outubro.

As estreias nas lides da principal competição mundial de carros de turismo poderão não se ficar, no entanto, por aí. Um outro circuito, que permanece também por nomear, poderá vir a acolher a edição de estreia do WTCR no fim-de-semana de 21 e 22 de Julho, entre as etapas de Vila Real e de Termas de Rio Hondo, na Argentina.

Furtivo, François Ribeiro confirmou apenas ao portal Autosport que a Eurosport Events nunca trabalhou com nenhum dos circuitos com as quais se mantém em negociações.

Ao Circuito da Guia deverá caber a responsabilidade de receber a grande final da nova competição, dois anos depois de um desentendimento entre a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau e os responsáveis pela agora extinta TCR International Series ter estado na origem do adeus da organização liderada por Marcello Lotti ao traçado do território.

A exemplo do que sucedeu com a última temporada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, a edição inaugural do WTCR faz-se à estrada no Circuiro Urbano Moulay El Hassan, em Marraquexe, antes de viajar três semanas depois para o traçado de Hungaroring.

O circuito português de Vila Real e o argentino de Termas de Rio Hondo têm lugar cativo no calendário da nova Taça Mundial de Carros de Turismo, prova que não se vai disputar nem em Monza – que regressou ao programa do WTCC em 2017 após quatro anos de ausência – nem no Circuito de Losail. O traçado do Qatar acolheu, recorde-se, a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, em Novembro último.