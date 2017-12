Governo gasta 46 milhões para promover potencialidades turísticas em 12 países

O Fundo de Turismo vai aplicar 46 milhões de patacas na promoção das potencialidades turísticas da Região Administrativa Especial de Macau em doze países e territórios da bacia da Ásia-Pacífico, indica um despacho ontem publicado em Boletim Oficial.

O montante diz respeito aos contratos assinados com onze empresas em territórios e países como a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, os Estados Unidos da América, a Rússia, o Japão, Taiwan, a Tailândia, a Malásia, a Austrália, a Nova Zelândia, a Índia, o Reino Unido ou a Coreia do Sul.

A maior fatia do bolo de 46 milhões, no valor de 7,65 milhões de patacas, cabe à Urban Media Limited, uma empresa da vizinha RAEHK, responsável por promover os desígnios turísticos do território na antiga colónia britânica. Já a Glocom Korea Inc. foi brindada com 5,98 milhões de patacas para conduzir acções de promoção das potencialidades turísticas de Macau na Coreia do Sul.

Um outro contrato, no valor de 4,98 milhões, foi assinado pela Direcção dos Serviços de Turismo com a Myriad International Marketing, para promover a Região Administrativa Especial nos Estados Unidos, ao passo que um outro contrato, no valor de 4,88 milhões de patacas, foi assinado com a Mile Post Consultants, Inc para promover o território no Japão.