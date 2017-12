Governo concede 14 milhões para a reparação de instalações danificadas pelo Hato

A empresa Lei Ka Chi Constructor Civil vai receber do Governo uma dotação de 14,38 milhões de patacas, para conduzir uma série de empreitadas de pequena dimensão ao abrigo do programa de Obras de Manutenção e Reparação Emergentes das Instalações Danificadas pelo Tufão Hato. A informação faz parte de um despacho do chefe do Executivo ontem publicado em Boletim Oficial.

O montante vai ser pago em duas prestações, uma no valor de oito milhões, atribuída ainda este ano e outra, no valor de 6,36 milhões, que deverá ser entregue à empresa durante o próximo ano.

No despacho ontem publicado em Boletim Oficial não são discriminados o tipo, a localização ou o número de instalações que ficaram danificadas aquando da passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto, e que foram ou que deverão ser reparadas ao abrigo do plano de Obras de Manutenção e Reparação Emergentes das Instalações Danificadas pelo Tufão Hato.

O Hato, que atingiu Macau em 23 de Agosto, foi o pior tufão em mais de meio século a afectar o território, que, embora habituado às intempéries da época de Verão, foi surpreendido pelo registo de dez vítimas mortais e mais de 240 feridos.

A tempestade obrigou ao fecho de fronteiras, provocou inundações, deixando 29 por cento da área total da cidade inundada, bem como cortes no fornecimento de água e de electricidade e avultados prejuízos.

Tantos que, pela primeira vez desde a transferência do exercício de soberania de Macau de Portugal para a China, em 1999, a guarnição na cidade do Exército de Libertação do Povo Chinês foi destacada, saindo à rua para ajudar na resposta à calamidade.