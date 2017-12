Exportações de diamantes cresceram nos dez primeiros meses do ano

As exportações de diamantes e de jóias e de produtos de joalharia com diamantes incrustados subiram mais de 40 por cento nos dez primeiros meses do ano, revelou recentemente a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos num comunicado. De acordo com o organismo, entre Janeiro e Outubro, as exportações de produtos do género totalizaram 579,3 milhões de patacas, um valor superior em mais de 40 por cento ao registado em igual período do ano passado.

Só em Outubro, as exportações de diamantes e de peças de joalharia trabalhadas com diamantes conheceram um aumento de 23,7 por cento, para os 20,9 milhões de patacas, mostram também os dados divulgados pelos Serviços de Estatísticas e Censos.

Os valores das importações de ouro e de peças trabalhadas em ouro registaram também um aumento significativo durante o presente ano. Durante os dez primeiros meses do ano, as importações de bens em ouro ascenderam a 5,40 mil milhões de patacas, um montante que é 19,8 por cento superior ao registado entre Janeiro e Outubro de 2016. Em Outubro, as ourivesarias e joalharias do território adquiriram ouro no valor de 547,7 milhões de patacas, mais 19,9 por cento do que em igual mês do ano passado.

A Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos revelou ainda que, em termos gerais, as importações e as exportações subiram 6,1 e 3,6 por cento em Outubro, em termos homólogos anuais. Nos dez primeiros meses de 2017, as exportações de mercadorias aumentaram 10,3 por cento em termo anuais, com a taxa de reexportação a subir 15, 1 por cento, em oposição à queda de dez por cento registada no capítulo das exportações domésticas. Já a importação de bens e mercadorias aumentos 4,7 por cento em termos anuais homólogos.