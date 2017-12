DSAL: Governo “não tomou uma posição definida” acerca da implementação do salário mínimo

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) recordou esta quarta-feira que a consulta pública referente à implementação plena do salário mínimo na RAEM “ainda está na fase de consulta” e que o Governo “não tomou uma posição definida” sobre a matéria. O esclarecimento do organismo surge na sequência do que a DSAL diz serem “informações falsas” que se encontraram a circular na Internet acerca deste mesmo assunto.

Mais explica a DSAL que no documento de consulta é mencionado que devido à “especificidade do trabalho exercido pelos trabalhadores domésticos, a capacidade de suporte do encargo económico das famílias que contratam trabalhadores domésticos, a situação de procura e oferta de recursos humanos em Macau foi levantada a questão se os trabalhadores domésticos devem ou não ser integrados no grupo de isenção de aplicação do salário mínimo”.