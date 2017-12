Doca dos Pescadores despede-se de 2017 com música

A Doca dos Pescadores volta este ano a ser um dos palcos aos quais a população do território pode recorrer para se despedir de 2017. A exemplo do que tem vindo a suceder desde que o espaço foi inaugurado, há mais de uma década, a Doca dos Pescadores volta a dar as boas vindas ao novo ano com música. Este ano, pelo palco montado no Fisherman’s Wharf, vão passar artistas e bandas como Sammy Sum, Vivian Chan, Naomi Li, MFM e Crossline. Este ano, e pela primeira vez, o espectáculo vai ser transmitido ao vivo pela MAST TV.

