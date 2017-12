CTM distribuiu presentes por três dezenas de crianças e jovens

Foi um Natal diferente para cerca de três dezenas de membros da Macau Special Olympics e da Escola São João de Brito. A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) ofereceu a mais de trinta crianças e jovens a oportunidade de se aventurarem, pela primeira vez, no universo da realidade virtual.

A operadora de telecomunicações uniu esforços com a concessionária de jogo Melco Resorts and Entertainment e convidou os jovens participantes a testar e a experimentar jogos virtuais de natureza desportiva. Entre os recursos virtuais que a CTM colocou ao dispor dos participantes, no Samsung Galaxy Studio, no Studio City, esteve o primeiro trenó virtual de alta velocidade, uma experiência 4D nunca antes disponibilizada ao público em nenhuma das Regiões Administrativas Especiais.

A iniciativa, impulsionada no início da semana passada, terminou com a oferta de presentes às mais de três dezenas de jovens e crianças da Macau Special Olympics e da Escola de São João de Brito que se associaram ao evento.