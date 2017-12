Companhia de Bailado de S. Petersburgo apresenta “Lago dos Cisnes” em Macau  

A Companhia de Bailado de S. Petersburgo regressa a Macau nos dias 27 e 28 de Abril com o espectáculo “Lago dos Cisnes”. Depois de temporadas esgotadas em Londres, Paris e Sydney – e de ter actuado em países como Espanha, a Alemanha, o Reino Unido, a França e Singapura – a companhia vai montar arraiais no território, com dois espectáculos agendados para o “The Venetian Theatre”.

A obra-prima de Tchaikovsky é bem conhecido do grande público e acompanha a história de amor entre o príncipe Siegfried e a princesa Odete, separados pelo feiticeiro Rothbart. A narrativa é levada ao palco pelos 60 bailarinos que compõem a companhia e que a representam em cerca de duas centenas de espectáculos por ano. O “Lago dos Cisnes” foi apresentado pela primeira vez em S. Petersburgo em 1895.

A Companhia de Bailado de S. Petersburgo foi fundada em 1994 e é actualmente dirigida por Irina Kolesnikova. O repertório da companhia integra ainda bailados como “Giselle”, “Don Quixote”, “O Quebra-Nozes” e “A Bela Adormecida”.