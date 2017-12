Boletim Oficial: Quase dez milhões para actividades relacionadas com a cultura

O Governo renovou o contrato que mantém com a Sociedade de Prestação de Serviços Kong Seng Paging para a venda e emissão de bilhetes relativos às actividades promovidas pelo Instituto Cultural, de acordo com um despacho esta quarta-feira publicado em Boletim Oficial. O contrato, no valor de 7 milhões de patacas, visa também a gestão dos cartões emitidos pelo Centro Cultural de Macau.

O despacho ontem emitido determina que o pagamento seja dividido em duas prestações de 3,5 milhões de patacas, uma a ser saldada em 2018 e a outra um ano depois, em 2019.

Uma segunda ordem executiva, publicada na quarta-feira em Boletim Oficial, dá conta da alocação de 2,85 milhões de patacas ao Centro de Produção e Transferência de Tecnologia de Macau. O montante, segundo explica o despacho do Executivo ontem publicado em Boletim Oficial, tem por objectivo cobrir os custos de gestão e exploração da Galeria de Moda de Macau ao longo do próximo ano.

Os 2,85 mil milhões de patacas alocados pelo Governo ao CPTTM será pago directamente pelo Fundo das Indústrias Culturais, determina ainda o despacho ontem publicado em Boletim Oficial.

Criada em 2012, a Galeria recebe regularmente exposições, seminários, acções de formação e outras actividades. O espaço funciona ainda como montra de exposição para as criações de designers e estilistas locais, que ali podem ser adquiridas. O espaço acolhe ainda ocasionalmente trabalhos e iniciativas promovidas por criadores internacionais, recorda a Macau News Agency. A Galeria está localizada no Bairro de São Lázaro, paredes meias com o Albergue SCM e com outros espaços direccionados para a Cultura existentes na zona.

Já o Centro de Produção e de Transferência de Tecnologia de Macau foi fundado em 1996 com o propósito de promover “uma maior produtividade e uma maior competitividade” em termos económicos. Com o estatuto de organização não-lucrativa, o CPTTM foi estabelecido pelo Governo do território em parceria com o sector privado.