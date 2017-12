Vai disponibilizar 59 lugares de estacionamento para automóveis, 132 parques para motociclo, está situado na Rua de Choi Long e entra amanhã em funcionamento. A partir desta sexta-feira, o território está dotado de um novo parque de estacionamento. A estrutura, com dois pisos, tem entrada e saída na Rua de Choi Long e apresenta preços que variam entre as três patacas durante o período nocturno e as seis patacas, durante o período diurno.

