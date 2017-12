As obras de Bosch e a cítara de Anoushka Shankar sobem ao palco do CCM em Março  

O Centro Cultural de Macau vai receber no próximo dia 18 de Março o espectáculo multimédia “Sonhos de Bosch”, co-criado pelas companhias “The 7 Fingers” e “Republique”. “Percorrendo uma série de episódios baseados na vida do pintor holandês [Hieronymus Bosch], o espectáculo é uma viagem através dos seus trabalhos únicos e coloridos, num desfile de dezenas de personagens, entre atmosferas e emoções contrastantes”, descreve o Centro Cultural em comunicado. Em palco, os acrobatas interagem com imagens tridimensionais criadas pelo artista francês Ange Potier.

Dois dias depois sobe ao palco da mesma sala de espectáculos a indiana Anoushka Shankar, que vai apresentar o seu último trabalho intitulado “Land of Gold”. A citarista vai estar acompanhada pelo percussionista e co-compositor Manu Delago, pelo baixista e teclista Tom Farmer e pelo mestre de shenai indiano Sanjeev Shankar: “Contrastando a fluidez meditativa das ragas tradicionais com a densidade da electrónica e das batidas amplificadas, este álbum é a resposta de Shankar à crise internacional de refugiados, um grito contra a injustiça”, explica o Centro Cultural de Macau.