Áreas Marítimas: Estudo sobre qualidade da água vai custar seis milhões de patacas

O Instituto de Planeamento e Meio Ambiente do Mar da China Meridional é a entidade escolhida pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau para conduzir o estudo relativo à Monitorização da Qualidade da Água nas Área Marítimas de Macau. A celebração do contrato relativo à elaboração do estudo foi esta quarta-feira autorizado por um despacho do Chefe do Executivo publicado em Boletim Oficial.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Planeamento e Meio Ambiente, um organismo que se encontra sob a alçada da Administração Oceânica Estatal, deve custar aos cofres públicos qualquer coisa como 6,16 milhões de patacas, pagos ao longo de três anos. O primeiro quinhão do pagamento, e de acordo com o despacho ontem publicado em Boletim Oficial, deve ser pago ainda este ano.

Macau tem, desde 20 de Dezembro de 2015, um novo mapa de divisão administrativa, aprovado pelo Conselho de Estado da China, que determina que ficam sob sua jurisdição 85 quilómetros quadrados de áreas marítimas.

Na sequência do decreto do Conselho de Estado, o Governo de Macau iniciou os trabalhos de produção de uma lei de bases de gestão das áreas marítimas.

Depois de, no ano passado, ter sido submetido a consulta pública um documento com as principais linhas orientadoras do diploma em causa, foi entretanto finalizada uma proposta de lei que deve ser em breve entregue à Assembleia Legislativa.