António Caetano de Faria e Emily Chan entre os vencedores do programa de apoio do Instituto Cultural  

Fotografia: Eduardo Martins;

O Instituto Cultural seleccionou quatro vencedores, de um total de 15 candidatos, para o “Programa de Apoio à Produção Cinematográfica de Longas Metragens 2016”. Foram eles António Caetano de Faria, com “The Beautiful Game”, Emily Chan, com “Madalena”, Hong Heng Fai, com “The Happiest Time” e Chao Koi Wang, com “Wonderful World”. Para a edição da iniciativa alusiva a 2016 foram convidados para integrar o júri o realizador e argumentista de Hong Kong Chiu Liang Chi, o produtor executivo Ya Mei-Li e o responsável pela distribuição e marketing de Taiwan Yao Ching-Yu.

Os quatro realizadores vão agora receber um apoio financeiro no montante máximo de um milhão e 500 mil patacas destinado a “cobrir os custos de produção, promoção e marketing do filme”, explica o Instituto Cultural em comunicado. Porém, este apoio financeiro poderá apenas corresponder a 70 por cento dos custos totais previstos do projecto aprovado.

Em comunicado, o Instituto Cultural explica que este programa “visa promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica de Macau, fomentar talentos de cinema locais, dar oportunidade de produção de longas metragens aos autores de filmes locais, incentivar os cineastas a envolverem-se na produção cinematográfica de longas metragens, bem como melhorar a capacidade de produção da indústria cinematográfica local”.

Os quatro vencedores foram escolhidos após uma segunda fase para a qual tinham sido seleccionados 10 candidatos. No final, ficaram de fora do programa Maxim Bessmertny, Ting Hang Yip, Lou Ka Hou, Hoi Kuok Meng, Wong Teng Teng e Io Lou Ian.