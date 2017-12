Zhuhai: Maior avião anfíbio do mundo realizou voo inaugural

O maior avião anfíbio do mundo, o AG600, realizou no domingo o seu voo inaugural na República Popular da China, um ano e meio depois de ter sido construído.

O AG600, que é também o primeiro avião anfíbio de grande dimensão construído no Continente, levantou voo pelas 09:39 da manhã, na véspera de Natal, do aeroporto civil de Jinwan, no vizinho município continental de Zhuhai. O município vizinho, recorde-se, acolhe anualmente a maior feira de aviação da China.

Com um tamanho semelhante ao de um Boeing 737, o AG600 é de longe maior do que qualquer outro avião construído para descolar e pousar na água, de acordo com informações reveladas anteriormente pela estatal Aviation Industry Corporation of China (AVIC), que desenvolveu o aparelho.

O novo aparelho, cuja fuselagem tem 39,6 metros de comprimento, foi desenhado para combater incêndios florestais e para ser utilizado em operações de resgate no mar.

“O bem-sucedido voo inaugural [que durou cerca de uma hora] faz da China um dos poucos países com capacidade para desenvolver um avião anfíbio de grandes dimensões”, afirmou Huang Lingcai, designer chefe do AG600, citado pela Xinhua.

O aparelho, alimentado por quatro turbopropulsores construídos na China, com uma autonomia de voo 12 horas, tem capacidade para atingir uma velocidade de cruzeiro máxima de 500 quilómetros por hora, de acordo com a AVIC.