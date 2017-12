Vaticano: Activista tenta tirar Menino Jesus do presépio

Uma activista da organização feminista Femen tentou no Dia de Natal tirar a figura do menino Jesus do presépio do Vaticano, instalado na Praça de São Pedro, tendo sido travada ao mesmo tempo que gritava, em inglês, “Deus é mulher!”.

Segundo as informações disponibilizadas pela polícia local, a activista ucraniana de 25 anos, que estava de peito descoberto, precipitou-se para o local do presépio eram cerca das 10:00 (hora local), cerca de duas horas antes do papa Francisco ter feito a bênção “Urbi et orbi” perante as 50 mil pessoas que estiveram na segunda-feira de manhã concentradas na Praça de São Pedro.

A activista foi detida por “resistência e agressões a um elemento das forças de ordem pública, ofensas contra as confissões religiosas, tentativa de roubo e actos obscenos num lugar público”, indicou a mesma fonte.

O movimento Femen foi criado na Ucrânia e tornou-se conhecido por acções mediáticas em que as activistas aparecem de tronco nu.

A par de outras temáticas, as activistas contestam as posições defendidas pela Igreja Católica em relação aos direitos das mulheres, ao aborto e às uniões de facto.