Japão repatriou oito pescadores norte-coreanos

Os oito pescadores norte-coreanos cujo barco foi arrastado para a costa norte do Japão, a 23 de Novembro passado, foram esta segunda-feira repatriados para a Coreia do Norte, disseram as autoridades japonesas.

Os oito homens, que se encontravam no centro de imigração da prefeitura de Nagasaki (sul do Japão), foram levados para o aeroporto de Kansai (oeste) de onde seguiram num avião comercial para a China e daí para a Coreia do Norte, disseram fontes governamentais à agência noticiosa japonesa Kyodo.

O barco foi arrastado para uma praia da prefeitura de Akita (norte do Japão) devido a uma falha no motor, acrescentaram.

Só em Novembro foram encontrados em águas japonesas 24 pesqueiros aparentemente norte-coreanos. Ao longo de 2017, as autoridades nipónicas registaram 55 casos deste tipo.

A poucos dias do final do ano, o número de barcos norte-coreanas que naufragaram na costa japonesa é idêntico ao registado em 2016 (66 embarcações), 2015 (45), 2014 (65) e 2013 (80).

Alguns peritos consideraram que o aumento das sanções internacionais contra a Coreia do Norte, juntamente com a diminuição das colheitas no inverno podem levar mais pescadores a afastarem-se das águas norte-coreanas para obterem maiores capturas.