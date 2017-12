Espanyol impôs primeira derrota ao Atlético de Madrid

O Espanyol de Barcelona impôs esta sexta-feira a primeira derrota ao Atlético de Madrid na liga espanhola de futebol, ao vencer em casa por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da prova.

Sergio Garcia marcou, aos 88 minutos, o único golo da partida, permitindo aos catalães interromperem uma série de três encontros sem vencer e subir ao 14.º lugar, com 20 pontos.

O Atlético de Madrid, que era, a par com o FC Barcelona, a única equipa sem derrotas no campeonato, mantém, para já, o segundo lugar, a seis pontos do ‘barça’, que joga no sábado com o Real Madrid.

Os ‘colchoneros’ podem ser ultrapassados pelo Valência, que tem menos dois pontos e menos um encontro, e pelo Real Madrid, que está a cinco pontos, mas tem dois jogos em atraso.

No primeiro encontro da jornada, o Athletic Bilbau venceu em casa do Betis, por 2-0, numa partida em que esteve quase uma hora em vantagem numérica, depois de Jordi Amat ter visto o cartão vermelho aos 34 minutos.

A expulsão do defesa permitiu aos bascos adiantar-se no marcador, numa grande penalidade apontada por Raul García, aos 36 minutos, com o marroquino Zouhair Feddal confirmar o triunfo do Athletic, com um autogolo, aos 85.

O Athletic Bilbau subiu ao 11.º lugar, com 21 pontos, os mesmos do Betis, que está dois lugares abaixo na tabela.