“Bis” de Gonçalo Paciência colocou Setúbal nas meias-finais da Taça da Liga

O Vitória de Setúbal, com dois golos de Gonçalo Paciência, venceu ontem o Sporting de Braga, por 2-1, e apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, deixando também de fora o Benfica e Portimonense.

Com este resultado na segunda jornada do Grupo A, que coloca ponto final numa série de sete jogos dos setubalenses sem vencer, os comandados de José Couceiro repetem pelo segundo ano consecutivo a presença na fase final da Taça da Liga, troféu que conquistaram na primeira edição da prova, em 2007/08.

Gonçalo Paciência foi a figura do encontro ao bisar, aos 32 e 50 minutos, num jogo em que o equilíbrio foi a nota dominante. A instantes do intervalo, o médio sadino Costinha fez auto-golo, mas, uma grande penalidade cometida por Ricardo Ferreira, permitiu ao avançado cedido pelo FC Porto fazer o 2-1.

O Sporting de Braga entrou melhor no jogo e dispôs da primeira ocasião para marcar aos 12 minutos. Aos sadinos valeu a intervenção de Vasco Fernandes ao bloquear o remate de Xadas.

Apesar de terem mais posse de bola, os minhotos não conseguiam visar a baliza de Trigueira. O mesmo não pôde dizer o guardião Matheus que viu João Teixeira e Gonçalo Paciência rematar com perigo à sua baliza, aos 16 e 25 minutos, respetivamente.

As incursões do Vitória de Setúbal, que viu o árbitro Fábio Veríssimo poupar o segundo cartão amarelo ao bracarense Marcelo Goiano (26 minutos) após entrada dura sobre João Teixeira, deram resultado aos 32 minutos. João Teixeira lançou João Amaral e este assistiu o avançado Gonçalo Paciência que se limitou a encostar para o 1-0.

O golo deu confiança aos sadinos que voltaram a acercar-se da baliza contrária, mas sem efeitos práticos. Os remates de Costinha (32) e João Teixeira (44) não acertaram no alvo.

Mais sorte teve o Sporting de Braga na área contrária, beneficiando, já em tempo de compensação (45+2), de um autogolo de Costinha. Após um centro da direita de Marcelo Goiano, Trigueira desviou a bola contra o colega e a bola acabou por ir na direcção da baliza, terminando a primeira parte com uma igualdade (1-1).

Após o reatamento, aos 48 minutos, Ricardo Ferreira cometeu falta sobre João Amaral no interior da área. Na conversão da grande penalidade, aos 50, Gonçalo Paciência rematou forte e colocado, junto ao poste esquerdo, colocado de novo os sadinos na frente do marcador (2-1).

Os comandados de Abel Ferreira reagiram bem ao golo, passando a pressionar mais a área sadina. Aos 60 minutos, o guarda-redes Trigueira evitou o golo de Fábio Martins e, no lance seguinte, Xadas também dispôs de uma boa ocasião para marcar, mas, de cabeça, não acertou na baliza.

Os sadinos não se atemorizaram e foram em busca do golo da tranquilidade. André Sousa, aos 65, disparou de meia distância ao lado, e volvidos dois minutos, Nenê Bonilha cabeceou ao lado do poste direito da baliza defendida por Matheus. Mais perigoso ainda foi o remate de João Teixeira, aos 81, que passou a centímetros do poste direito.

Num último esforço para chegar à igualdade, o que não se veio a verificar até ao apito final, o Sporting Braga, aos 88 minutos, ameaçou a baliza de Trigueira num remate de Hassan que saiu ao lado do poste direito da baliza do conjunto setubalense, que, com este triunfo, assegurou o primeiro lugar do grupo A e a presença nas meias-finais da Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo.