Wong Sio Chak: “Obviamente que nós temos que salvaguardar a segurança interna”  

Razões de segurança interna. Foi novamente esta a justificação apresentada por Wong Sio Chak para o impedimento de entrada em Macau de mais um activista da vizinha RAEK, desta vez Casper Wong, vice-presidente do partido centrista Third Side. O próprio secretário para a Segurança disse ontem, em declarações aos jornalistas à margem das comemorações dos 18 anos da RAEM, já ter respondido “em diferentes ocasiões acerca desta matéria”: “Nós mantemos a mesma posição de que os nossos agentes agem e trabalham de acordo com a lei”, frisou o governante.

“Macau é uma cidade muito pequena e nós não podemos ter muita confusão, aqui no território. Nós temos a nossa responsabilidade de fazer bem este trabalho e se nós não fizermos bem e Macau tiver algum conflito isto será da nossa responsabilidade. Portanto nós temos que fazer bem o nosso trabalho”, reiterou Wong Sio Chak.

À semelhança das respostas que apresentou aos deputados quando se deslocou à Assembleia Legislativa no mês passado para responder a perguntas acerca das Linhas de Acção Governativa, o secretário voltou ontem a frisar que o impedimento de entrada é prática comum em vários países: “Por exemplo, na América, todo o país proíbe a entrada, não depende só [se pende sobre a pessoa] um processo judicial ou não”, explicou o governante, realçando “mais uma vez que isto não tem nada a ver com a sua profissão”.

Wong Sio Chak argumentou ainda que apesar de Macau ser um território, está dotado de “legislação e condições únicas”. A explicação serviu para justificar porque é que pessoas impedidas de entrar na RAEM podem circular livremente na China continental: “Um país, Dois sistemas” é conforme o nosso regime. Na China continental eles têm os regimes deles. Se eles conseguem entrar na China não significa que eles podem entrar em Macau. Obviamente que nós temos que salvaguardar a segurança em termos gerais mas cada região tem padrões e condições diferentes”, reiterou.