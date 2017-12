União Europeia acciona procedimento inédito contra a Polónia

A Comissão Europeia decidiu ontem desencadear um procedimento sem precedentes contra a Polónia, que pode mesmo perder os seus direitos de voto, após concluir que existe um “risco claro de grave violação do Estado de direito” no país.

O executivo comunitário propôs ao Conselho activar o artigo 7.º do Tratado da UE, nunca antes accionado, dada a recusa de Varsóvia em recuar nas reformas judiciais levadas a cabo no país e que, segundo Bruxelas, levou a que “o aparelho judicial esteja actualmente sob o controlo político da maioria no poder”.