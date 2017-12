Uma foto por dia

Rejeitar o terror: Um visitante ostenta um letreiro onde que lê ‘sem terror’ no memorial que marca o primeiro aniversário do ataque terrorista que ocorreu no mercado de Natal na Breitscheidplatz, em Berlim. A 19 de Dezembro de 2016, a Praça Breitscheid, na capital alemã, foi alvo de um ataque terrorista em que 12 pessoas perderam a vida, quando um camião conduzido por Anis Amri atravessou o mercado de Natal perto da Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche (Igreja Memorial Kaiser Wilhelm). MESSINGER EPA / OMER

