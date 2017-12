Tribunal de Segunda Instância confirma acção de despejo de terreno na Taipa  

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) confirmou a ordem de despejo de um lote de terreno na Taipa, decretada em 2015 por Raimundo do Rosário. A concessionária – a Companhia de Investimento Predial Setefonte Limitada – tinha interposto recurso contencioso visando a anulação da decisão para o Tribunal de Segunda Instância, alegando que o acto recorrido padecia de vícios como a falta de audiência prévia, a falta de autoridade do secretário para os Transportes e Obras Públicas para ordenar o despejo, falta de fundamentação e falta de menções obrigatórias no acto administrativo.

Em nota ontem divulgada, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) considerou que o “Chefe do Executivo pode delegar nos Secretários ou nos directores dos serviços dele directamente dependentes as suas competências executivas em relação a todos ou a alguns dos assuntos relativos aos serviços públicos”. Ainda sobre a alegada falta de competência do secretário para ordenar o despejo, assinala o tribunal que “o Chefe do Executivo delegou no Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, as suas competências executivas em relação a todos os assuntos relativos às áreas de governação e aos serviços e entidades referidos no art.º 6.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, onde se encontra a área do ordenamento físico do território”.

Sobre a falta de fundamentação, um dos “´vícios” elencados pela concessionária, entendeu o TSI que “O Tribunal Colectivo indicou que o acto recorrido foi praticado na proposta da DSSOPT de 5 de Maio de 2015, na qual estão discriminadas as razões de facto e de direito em que se baseou a decisão de despejo. Qualquer destinatário comum pode saber as razões que levaram à decisão de despejo. Improcede, assim, este vício”.

O tribunal entendeu assim julgar improcedente o recurso contencioso, mantendo o acto do secretário para os Transportes e Obras Públicas que havia ditado o despejo do terreno, com uma área de 7.324 metros quadrados e situado na ilha da Taipa, na Estrada de Lou Lim Ieok.