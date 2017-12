Trânsito na Travessia do Delta não terá livre circulação  

A chamada de atenção foi ontem feita por Raimundo do Rosário. O secretário para os Transportes e as Obras Públicas recordou que a circulação na Travessia do Delta se fará mediante um sistema de quotas de circulação. O governante diz também que ainda não há data para a abertura da estrutura e sustenta que Macau está preparado para a ocasião, até porque o posto fronteiriço que vai servir o território já está concluído.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, adiantou esta quarta-feira que a passagem na nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau só será autorizada depois da atribuição de quotas de circulação.

“Não vai ser possível a livre circulação de veículos na nova ponte. Vai haver quotas para tudo”, afirmou Raimundo do Rosário, à margem da cerimónia de comemoração do 18º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), instituída a 20 de Dezembro de 1999.

As quotas de circulação rodoviária na nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau estão ainda a ser debatidas pelas três partes e vão ser divididas pelas seguintes categorias: automóveis ligeiros, veículos oficiais, autocarros ‘shuttle’ e táxis, sublinhou.

“A ponte não é uma obra de Macau. A ponte tem um gabinete constituído pelas três partes, República Popular da China, Hong Kong e Macau. Não é Macau que manda na ponte”, afirmou.

Adiantou ainda que “toda a utilização, construção, operação e manutenção relacionada com a ponte tem a ver com as três partes”, ao abrigo de um acordo tripartido.

Em relação à data de abertura da nova infra-estrutura, Raimundo do Rosário acrescentou estar ainda por definir, competindo ao gabinete tripartido dar essa informação.

A ilha artificial, o posto fronteiriço de Macau para servir a nova ponte, é “uma obra de Macau” e está pronta, assegurou, ainda assim, o responsável.

Sobre o metro ligeiro de Macau, o secretário afirmou que até à abertura da linha da Taipa, em 2019, vão ser feitas novas actualizações do contrato com a empresa japonesa Mitsubishi, a empresa que fornece as carruagens.

“Até abrirmos a linha da Taipa, em 2019, haverá actualizações”, declarou, quando questionado sobre a última actualização do contrato, no montante de 30 milhões de patacas. “O contrato com a Mitsubishi é para continuar”, sublinhou.

Em 2011, o Governo de Macau celebrou com a Mitsubishi Heavy Industries um contrato para a prestação dos serviços de fornecimento dos comboios e do sistema do metro ligeiro por 4,6 mil milhões de patacas.

Quatro anos depois, e devido aos atrasos, o governo negociou com o fornecedor japonês um ajustamento ao contrato, no valor de 700 milhões de patacas (74 milhões de euros ao câmbio actual), destinado principalmente à coordenação com a entrada em operação da linha da Taipa, à alteração ao projecto, ao ajuste e à instalação do sistema de carruagens e dos equipamentos complementares, assim como à prorrogação do prazo de serviços da equipa técnica.

Esse montante também abrange, entre outros, as despesas de armazenamento das carruagens e dos equipamentos de sistemas, de seguro, de manutenção e de prorrogação do prazo de garantia, segundo o GIT.

O metro constitui uma das principais obras públicas desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a República Popular da China, em 1999, sendo descrito no recém-apresentado Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, como a “espinha dorsal” para melhorar o trânsito no território.