Sónia Chan ainda sem decisão sobre mecanismo de recurso para titulares de altos cargos  

A decisão final sobre a inclusão de um mecanismo de recurso para titulares ou ex-titulares dos principais cargos ainda não está tomada. A garantia foi ontem dada pela secretária para a Administração e Justiça, que diz estar a ponderar a introdução do mecanismo, no âmbito da revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária. O possível aumento do número de magistrados no Tribunal de Última Instância não deverá acontecer, assinala Sónia Chan.

Sílvia Gonçalves

A secretária para a Administração e Justiça disse ontem não ter ainda tomado uma decisão sobre a eventual inclusão de um mecanismo de recurso para titulares de altos cargos públicos, no âmbito da revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária. Sónia Chan assumiu, contudo, que a questão está a ser ponderada. Quanto ao possível aumento do número de magistrados no Tribunal de Última Instância, para fazer face a um possível acréscimo de recursos, a responsável deu a indicação de que tal não deverá acontecer.

“Actualmente, em termos de revisão da Lei de Bases, nós estamos a fazer uma consulta à Associação dos Advogados. Os tribunais vão aumentar algo em termos de números, também vamos ponderar, em termos dos titulares de principais cargos”, respondeu ontem Sónia Chan, quando questionada sobre se, na revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária já está definida a solução que será adoptada em relação à possibilidade de recurso, em processos que envolvam titulares de altos cargos públicos.

Perante a insistência, sobre a possibilidade de recurso e se a mesma implicará um reforço dos magistrados no Tribunal de Última Instância, a titular da pasta da Administração e Justiça assinala que ainda nada está decidido: “Ainda estamos numa fase de consulta pública, portanto ainda não temos uma decisão final. Mas, em termos dos titulares dos principais cargos, vai ser uma questão a ser ponderada durante a revisão. Em termos de número de juízes, ainda não há aumento”, assinalou.

Sónia Chan, que falou à imprensa após a recepção da celebração do 18º aniversário do estabelecimento da RAEM, instituída a 20 de Dezembro de 1999, referiu-se ainda ao regime geral de avaliação do desempenho e mecanismo de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos, que se encontra em consulta pública: “A avaliação do desempenho das funções é para que os funcionários que contribuem possam ter um reconhecimento adequado. Espero que haja um mecanismo de promoção de forma vertical. O que nós esperamos ter é elevar a qualidade dos funcionários públicos, para que a acção governativa seja feita com maior qualidade e mais eficaz”, explicou a secretária. “A sociedade está a desenvolver-se, os funcionários também têm que se adaptar, acompanhar o ritmo e contribuir para o desenvolvimento da sociedade”, assinalou ainda a governante.

Sobre a revisão do mecanismo de avaliação, cujos padrões pretende que sejam mais objectivos e racionais, Sónia Chan diz querer contar com a participação dos funcionários públicos: “Nós compreendemos que na revisão desse mecanismo, muitos colegas vão ter preocupações, os deputados também manifestaram preocupações. Essa não é uma alteração de algum aspecto, é uma alteração ao mecanismo geral. Portanto, durante o processo de consulta pública, esperamos que os funcionários se manifestem, e também a população, para melhor aperfeiçoar esse mecanismo e evitar o surgimento de problemas”, rematou.