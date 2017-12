Seul propõe a Washington adiamento de manobras militares devido aos Jogos Olímpicos de Inverno  

A estância sul-coreana de Pyeongchang acolhe em Fevereiro os Jogos Olímpicos de Inverno e as autoridades de Seul querem que o certame decorram sob o signo da paz e do entendimento. Moon Jae-in pediu a Washington que os exercícios militares conjuntos previstos para a altura sejam adiados. A decisão final sobre a matéria deve, ainda assim, estar dependente do comportamento de Pyongyang.

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, propôs esta quarta-feira aos Estados Unidos da América o adiamento de uma série de exercícios militares para não coincidirem com os Jogos Olímpicos de Inverno, que arrancam em Fevereiro em PyeonChang, e assim aliviar a tensão na península.

“Existe a possibilidade de a Coreia do Sul e os Estados Unidos estudarem um adiamento das manobras. Fiz esta sugestão aos Estados Unidos e os Estados Unidos estão a analisá-la”, afirmou, na terça-feira, Moon Jae-in, numa entrevista à cadeia televisiva norte-americana NBC.

Não obstante, um porta-voz do gabinete presidencial sul-coreano, citado pela agência de notícias Yonhap, informou ontem que Moon Jae-in deixou claro que um hipotético atraso das manobras militares anuais Key Resolve e Foal Eagle, que Seul e Washington realizam em território sul-coreano, vai também depender “do comportamento da Coreia do Norte”.

O mesmo responsável explicou que o adiamento teria apenas como objectivo a “celebração pacífica dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos” de PyeongChang, não estando em cima da mesa, de momento, qualquer outra alteração relativamente a esses exercícios anuais.

Tanto Pequim como Moscovo propuseram aos dois aliados que “congelassem” a realização daquelas manobras conjuntas para que a Coreia do Norte faça o mesmo com o seu programa nuclear e de mísseis.

A Coreia do Norte condena todos os anos a realização dos exercícios militares conjuntos entre Seul e Washington, considerando que constituem um ensaio para uma invasão do seu território e é habitual que responda com o lançamento de mísseis balísticos.

Seul, que baptizou PyeongChang 2018 como os “Jogos da Paz”, pondera pelo menos desde Novembro um atraso dos exercícios militares anuais para evitar precisamente uma acção por parte da Coreia do Norte que comprometa a celebração do evento desportivo.

As manobras Foal Eagle – que duram dois meses – e Key Resolve – de dez dias – arrancam normalmente em Março.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, a cerca de 70 quilómetros da fronteira militarizada com a Coreia do Norte, vão disputar-se entre 9 e 25 de Fevereiro, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 9 e 18 de Março.