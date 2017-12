Ricky Hoi vai ser novo subdirector dos Serviços de Turismo

A notícia foi ontem avançada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Ricky Hoi, actual Chefe do Departamento de Planeamento e Desenvolvimento da Organização dos Serviços de Turismo, vai passar a ser o braço direito de Maria Helena de Senna Fernandes na Direcção dos Serviços de Turismo. Hoi, que tem também experiência na área do licenciamento, deve ser nomeado para o cargo de sub-director dos Serviços de Turismo, substituindo Cecília Tse. A antiga responsável assumiu esta semana a presidência do Instituto Cultural.

