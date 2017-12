  RAEM. Celebrações dos 18 anos arrancam cedo  

As comemorações dos 18 anos do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau arrancam hoje, pelas oito da manhã, com a cerimónia solene do içar das bandeiras na Praça do Lótus Dourado, que contará com a transmissão em directo na Teledifusão de Macau. Em seguida, terá lugar no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau, pelas 9h30, a recepção oficial que irá assinalar o aniversário da RAEM.

A cerimónia deverá contar, como habitualmente, com a presença do Chefe do Executivo e dos secretários da RAEM. É também esperada a comparência dos responsáveis máximos pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau e da Guarnição em Macau do Exército de Libertação Popular.

Paralelamente, são também vários os departamentos governamentais que vão organizar as suas próprias actividades comemorativas. A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações vai instalar na Loja de Filatelia da Sede dos Correios, entre as 9h e as 17h30, um posto de correio temporário com o carimbo alusivo à data. No mesmo local estarão também à venda envelopes comemorativos pelo preço unitário de três patacas.

Encontra-se também a decorrer até ao próximo dia 7 de Janeiro nas Casas-Museu da Taipa a “Exposição de Flores de Inverno para Celebrar o Retorno de Macau à Pátria – Viagem de Sonho nas Colinas Douradas”.