PJ desmantela rede de transmissão ilegal de jogo através do WeChat  

A Polícia Judiciária desmantelou uma operação ilegal de transmissão em directo, através do WeChat, de um torneio de bacará que decorreu num casino das Filipinas. A rusga a um apartamento na zona do ZAPE, no passado dia 13, resultou na detenção de três indivíduos, dois homens de 26 e 30 anos e uma mulher de 28 anos. Porém, segundo escreve o portal Calvin Ayre, o alegado líder da operação, que as autoridades acreditam ser um cidadão da República Popular da China, continua em fuga.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Judiciária, o Governo acredita que o grupo estaria em actividade há, pelo menos, um ano, tendo conseguido juntar durante este período cerca de dois milhões de dólares de Hong Kong. Os pagamentos das apostas eram feitos através da plataforma Alipay. A detenção da semana passada deu-se após o apartamento em questão ter estado sob vigilância durante um mês. Durante a rusga foram também apreendidos vários telemóveis, computadores, livros de contabilidade e dispositivos de segurança de bancos do interior da China.

Segundo escreve a mesma fonte, “o WeChat tem-se tornado um método popular para oferecer serviços de jogo online ilegal aos jogadores, particularmente àqueles que vivem no Continente, onde o jogo é estritamente proibido”: “O aumento de arenas de jogo online no WeChat é, pelo menos em parte, atribuído à proibição em Macau do chamado ‘proxy betting’, no qual os jogadores do continente podem apostar em jogos de bacará através de comunicação por voz com representantes sentados nas mesas de apostas em Macau”, acrescenta o portal Calvin Ayre.

No mesmo dia, as autoridades das Filipinas detiveram 14 cidadãos da República Popular da China por operarem também um sistema de transmissão ilegal de jogo online.