Perspectivas optimistas para o futuro do jogo a curto prazo, de acordo com um inquérito da Bloomberg  

Crescimento continuado das receitas do jogo, a entrada de novos intervenientes na ‘strip’ do Cotai e também o aumento do número de visitantes a Macau atraídos pela prosperidade do sector. São estas as conclusões de um inquérito realizado pela Bloomberg junto de uma dezena de analistas, que antecipam um futuro brilhante para a indústria do jogo do território.

Os resultados de um inquérito conduzido pela Bloomberg a um conjunto de dez analistas resultaram numa estimativa de crescimento na ordem dos 14 por cento no que toca às receitas da indústria do jogo do território no próximo ano. Porém, as previsões não colocam de parte “qualquer mudança inesperada nas políticas de Pequim que possam encurtar [este] crescimento”.

No entender dos especialistas ouvidos pela Bloomberg, o aumento irá ficar a dever-se, principalmente, ao jogo VIP, mas também à inauguração do MGM Cotai, logo em Janeiro, e à conclusão do Grand Lisboa Palace prevista para o final do próximo ano.

Com a entrada, ainda que tardia, da MGM e da SJM no Cotai fica assim concluída a presença das seis concessionárias na ‘strip’ de Macau. Com estes dois novos empreendimentos e a aposta cada vez mais forte da Sands em resorts temáticos – recorde-se que a companhia de Sheldon Adelson vai investir 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos na conversão do empreendimento Sands Cotai Central no “Londoner Macau” – a Deutsche Bank estima que o número de visitantes em Macau aumente em cerca de sete por cento no próximo ano. Até Outubro último, o número de turistas em Macau tinha ultrapassado já a barreira dos 29 milhões.

Ouvido pela Bloomberg, o analista Jamie Soo da Daiwa Capital Markets Hong Kong prevê uma “forte competição” para os recém-chegados ao Cotai. De acordo com as estimativas da agência de corretagem, tanto a MGM como a SJM vão ficar bastante atrás da Galaxy e da Sands China no que diz respeito a quotas de mercado. A Daiwa prevê que no próximo ano a Galaxy reclame para si a maior fatia do mercado de jogo (22,8 por cento) mas seguida de perto pela Sands China (21,1 por cento). Na outra ponta do espectro, as previsões colocam a MGM e a SJM respectivamente com 9,5 por cento e 15,2 por cento de quota do mercado.

Apesar das perspectivas optimistas para o futuro da indústria do jogo em Macau, os mesmos analistas alertam, por outro lado, para a possibilidade do sector atingir um novo pico em 2019. Até lá, e para este ano, as previsões de aumento das receitas de jogo ultrapassam os 18 por cento. Valor semelhante tinha sido apenas registado em 2013, ano que antecedeu o início do crescimento negativo do sector. O ano de 2015 conheceu os piores resultados desde o início da década com uma descida abrupta de mais de 30 por cento no crescimento, valor este que foi em parte recuperado no ano passado mas que, ainda assim, foi de 3,3 pontos percentuais negativos.

Por enquanto, os analistas prevêem um crescimento estável para 2018. Segundo a Bloomberg, a Morgan Stanley projecta que os rendimentos do sector do jogo em Macau possam chegar aos 8,4 mil milhões de dólares norte-americanos no próximo ano e aos 9,6 mil milhões em 2019.