Myanmar nega acesso ao país a relatora especial da ONU

A Birmânia (Myanmar) negou o acesso ao país da relatora designada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para acompanhar a situação da minoria rohingya, que é objecto de grave perseguição, informou hoje a organização.

“O Governo da Birmânia informou à relatora especial Yanghee Lee que foi negado qualquer acesso ao país e cooperação durante o período do seu mandato”, explicou o Conselho num comunicado.

Estava previsto que Yanghee Lee visitasse em Janeiro o país para avaliar questões relativas aos direitos humanos em toda a Birmânia, incluindo os abusos perpetrados contra a minoria muçulmana rohingya no estado de Rakhine.

A relatora, citada na nota, demonstrou a sua decepção pela atitude do governo birmanês e disse que esta proibição “é um forte indício de que algo terrível está a ocorrer em Rakhine, assim como no resto do território”.

Em diferentes fóruns e reuniões da ONU, o Governo da Birmânia prometeu que cooperaria com a organização, assim como a missão da relatora especial.

Entre as explicações dadas pelas autoridades birmanesas para vetar o acesso da relatora especial ao país estão as críticas que Yanghee Lee fez em Julho sobre a Birmânia.

A relatora disse que “havia uma relação de respeito mútuo”, mas agora o Governo birmanês decidiu acusá-la de ter actuado com deslealdade e sem objectividade.

Desde que assumiu a missão, Yanghee Lee visitou a Birmânia seis vezes, mas nunca pôde deslocar-se livremente, porque as autoridades da Birmânia não autorizavam, alegando problemas de segurança.