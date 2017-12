Myanmar: Human Rights Watch exige libertação imediata de dois jornalistas  

O organização de defesa dos direitos humanos instou ontem o Executivo de Naypyidaw a libertar Wa Lone e Kyaw Soe Oo. Os dois jornalistas, que integram os quadros da agência Reuters, estão detidos desde 12 de Dezembro, depois de terem sido acusados de violarem legislação relativa à protecção de segredos de Estado.

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch pediu esta quarta-feira a libertação imediata de dois jornalistas detidos na semana passada no Myanmar, acusados de estarem na posse de documentos oficiais sobre a região onde se concentra a comunidade rohingya.

Wa Lone, 31 anos, e Kyaw Soe Oo, 27 anos, jornalistas birmaneses da agência Reuters, foram presos no dia 12 de Dezembro a norte de Rangum, a antiga capital do país, e enfrentam uma pena de 14 anos de prisão caso venham a ser condenados por violação à legislação sobre segredos oficiais.

Supostamente, os repórteres obtiveram os documentos relacionados com a operação que o Exército da Birmânia leva a cabo no norte do estado de Rakhine depois de contactos com dois agentes da polícia que também foram presos: “As detenções parecem ter como objectivo parar com as notícias independentes sobre a campanha de limpeza étnica contra a minoria muçulmana rohingya (…). Evidencia também os esforços do governo birmanês no sentido de silenciar os meios de comunicação social que informam sobre assuntos sensíveis”, refere Brad Adams, director para a Ásia da Human Rights Watch (HRW), em comunicado.

De acordo com a organização de defesa de direitos humanos com sede nos Estados Unidos da América, as autoridades não forneceram qualquer informação sobre o paradeiro dos detidos que não podem ser visitados por familiares ou advogados.

Mais de 650.000 pessoas da minoria muçulmana fugiram da região de Rakhine para o Bangladesh depois de o Exército birmanês ter lançado uma operação militar no mês de Agosto.

A Birmânia justifica o movimento de tropas argumentando que se tratou de uma resposta a um assalto armado de rebeldes que pertenciam à minoria rohingya.

O Exército da Birmânia nega ter cometido abusos contra a comunidade muçulmana durante a campanha militar, apesar das denuncias de várias organizações, incluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que classifica a acção militar como “limpeza étnica”.

Organizações relacionadas com a comunicação social e de defesa dos direitos humanos têm denunciado reiteradamente o “clima de repressão” em que trabalham os jornalistas da Birmânia, apesar de estar em funções, desde 2016, o primeiro governo eleito democraticamente depois de quase meio século de ditadura militar.

O governo é liderado por Aung San Suu Kyi, prémio Nobel da Paz, sendo que as Forças Armadas controlam os ministérios da Defesa, Interior e Fronteiras.

Os militares detêm também mais de um terço do número total de deputados no Parlamento o que lhes confere poder de veto sobre as decisões do Executivo.

Desde que Aung San Suu Kyi assumiu o poder, mais de 70 pessoas foram detidas e acusadas de difamação através de ideias transmitidas nas redes sociais, incluindo jornalistas: “As crescentes restrições do governo contra os meios de comunicação social não devem ser encaradas de ânimo leve e os países que têm demonstrado preocupação deveriam pressionar a Birmânia por causa da situação dos jornalistas (…) Se a pressão contra a imprensa independente, a liberdade dos órgãos de comunicação social na Birmânia de Aung San Suu Kyi vai parecer-se muito com a repressão que sempre foi exercida pela Junta Militar”, diz o mesmo responsável da HRW.