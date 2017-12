MIF considerada uma das dez exposições mais influentes da China

A Feira Internacional de Macau foi considerada uma das dez feiras mais influentes da República Popular da China na edição de 2017 do Congresso da Indústria de Convenções e Exposições da China, uma iniciativa que decorreu em Xangai entre 16 e 18 de Dezembro.

A vigésima segunda edição da Feira Internacional de Macau, que se realizou em meados de Outubro, foi incluída na lista das exposições mais influentes da China no ano de 2017, muito graças aos esforços desenvolvidos pela comunidade empresarial do território, escreve o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, num comunicado enviado às redacções. O prémio com que a Feira Internacional de Macau foi distinguida na capital económica da China foi recebido por Irene Lau, Vogal executiva do IPIM e coordenadora-geral da MIF. A responsável recordou que, ao longo dos anos, a MIF contou sempre com o apoio “das câmaras de comércio, a indústria das convenções e exposições, das pequenas e médias empresas e do público de Macau”, escreve o IPIM em comunicado.