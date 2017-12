Manifestações atraíram cerca de três dezenas de pessoas  

Como é já habitual no dia em que se assinala o aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, parte da população aproveitou a ocasião para sair à rua em prosteso. À semelhança do que sucedeu nas manifestações do Dia do Trabalhador deste ano, também ontem o grupo ligado aos lesados do empreendimento Pearl Horizon foi o mais expressivo em termos de participação. De acordo com informações da Polícia de Segurança Pública, citadas pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, a causa do Pearl Horizon colocou ontem nas principais artérias do território cerca de três centenas de manifestantes.

A manifestação ligada ao caso Pearl Horizon terminou num protesto simbólico, com os participantes a ajoelharem-se em frente da Sede do Governo como forma de expressarem o seu descontentamento em relação à falta de uma solução para o diferendo. A outra manifestação, de acordo com a mesma fonte, foi mais modesta tendo reunido cerca de duas dezenas de pessoas ligadas à Associação dos Armadores de Ferro e Aço.