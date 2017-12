Lionel Leong: “Macau não é de forma alguma um local de lavagem de dinheiro”  

O secretário para a Economia reiterou ontem que “Macau não é de forma alguma um local de lavagem de dinheiro ou paraíso de evasão fiscal”, de acordo com uma nota enviada às redacções. Lionel Leong falava à comunicação social à margem das comemorações dos 18 anos da RAEM, onde foi instado a comentar sobre o aumento do número de casos suspeitos de branqueamento de capitais no território.

“O Governo acompanha com atenção e fiscaliza a situação do desenvolvimento do mercado imobiliário”, foi também outras das garantias feitas ontem pelo secretário para a Economia. Lionel Leong alertou ainda a população para a adopção, por parte do Executivo, de um novo valor base relativo às taxas de juro, “razão pela qual os cidadãos que pretendam adquirir imobiliário devem ter em consideração a sua capacidade económica”.

O governante avançou ainda que foi já concluído o relatório acerca do regime fiscal e hipoteca de crédito e que o mesmo foi apresentado ao Chefe do Executivo, estando previsto “para breve” o lançamento de medidas. Tendo em conta os elevados preços registados no mercado imobiliário e a subida da taxa de juro, Leong considerou que a “pressão económica de pagamento de crédito pelos cidadãos que adquirirem imobiliário aumentará”.