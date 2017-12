Lei de bases das áreas marítimas afasta indústria do jogo de novos aterros  

A proposta de Lei de bases de gestão das áreas marítimas já seguiu para análise na Assembleia Legislativa. O essencial do diploma, ontem apresentado no Conselho Executivo, atribui ao Governo a planificação de eventuais aterros que venham a ser desenvolvidos nas áreas marítimas. As áreas conquistadas ao mar não poderão ser utilizados em projectos relacionados com o jogo, assegurou ontem Leong Heng Teng.

Sílvia Gonçalves

Está concluída a discussão, pelo Conselho Executivo, da proposta de Lei de Bases de Gestão das Áreas Marítimas. O diploma, que visa regular a exploração e aproveitamento das águas territoriais sob jurisdição de Macau, definidas em 2015 pelo Conselho de Estado, determina que compete ao Governo, após a autorização de Pequim, planificar as novas áreas reclamadas ao mar e deixa a garantia de que estas não serão utilizados em projectos relacionados com o sector do jogo. Sugerida é ainda a criação de um órgão coordenador de gestão das áreas marítimas, que define como entidades competentes a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA).

“Em relação a estas zonas [dos novos aterros] não estão previstos quaisquer projectos relacionados com o jogo. Na altura das negociações para o aproveitamento das zonas marítimas, esta questão já era muito clara. O sector do jogo tem uma orientação de desenvolvimento e o Governo tem sido muito claro”, esclareceu ontem Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo. E insistiu: “Os terrenos não serão destinados ao jogo. Isto parte do Governo da RAEM, é porque queremos assim legislar”, reitera o responsável.

O porta-voz referia-se a um dos pontos centrais do documento, no âmbito da gestão das áreas marítimas, que estabelece que compete ao Executivo, “mediante pedido ao Governo Popular Central e após a sua autorização, elaborar planos de aterros marítimos e organizar a sua implementação, com a garantia de que estes terrenos conquistados ao mar não sejam utilizados em projectos relacionados com o jogo”.

Depois de constituída a Comissão Coordenadora da Gestão e do Desenvolvimento das Áreas de Jurisdição Marítima, presidida pelo Chefe do Executivo, a proposta de lei sugere ainda a criação de um órgão coordenador de gestão das áreas marítimas, “prevendo expressamente que a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental são as entidades competentes no âmbito da gestão integrada das áreas marítimas e da protecção ambiental das áreas marítimas, respectivamente”.

Leong Heng Teng considerou ainda que a área marítima sob jurisdição do Governo de Macau “é favorável à instalação de comportas”. Já equacionado pelo Executivo, o plano foi enunciado nas Linhas de Acção Governativa e visa conter a subida das águas na zona do Porto Interior.

O conteúdo da proposta de lei, ontem sintetizado pelo porta-voz do Conselho Executivo, atribui ainda ao Governo a “salvaguarda da segurança do trânsito marítimo; salvaguarda da segurança da canalização submarina; e garantia do uso do mar por fins de defesa nacional, militares e de segurança interna”. Questionado sobre se está prevista a instalação de uma base naval do exército chinês em águas territoriais sob jurisdição de Macau, Leong Heng Teng considerou que a questão “não pode ser enquadrada no âmbito desta proposta de lei. Tem a ver com defesa nacional, o que não está contemplado nesta proposta”.

O diploma foi remetido à Assembleia Legislativa para discussão, o que o responsável espera que possa acontecer “com celeridade, de modo a termos a lei o mais rápido possível”: “Isso não vai trazer qualquer implicação quanto à gestão que actualmente fazemos, dados os diplomas que de dispomos”, esclarece.

Tais diplomas deverão ser, de resto, optimizados com a entrada em vigor da nova lei, explicou ainda Leong Heng Teng.