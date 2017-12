Governo celebra conclusão do posto fronteiriço da Travessia do Delta  

A última fase das obras de construção da zona de administração do posto fronteiriço de Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau ficou marcada esta segunda-feira pela dinamização de uma pequena cerimónia de iluminação da infra-estrutura. A construção da estrutura teve início em Dezembro do ano passado e as obras tiveram a duração de um ano, resultando num empreendimento compreendido pelo edifício do posto fronteiriço, dois parques de estacionamento com mais de 6800 lugares para automóveis particulares e dois mil para motociclos, uma rede viária, um túnel, um viaduto e uma plataforma para uma estação de metro ligeiro.

A empreitada de construção do posto fronteiriço de Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi adjudicada à sociedade de Nam Kwong União Comercial e Industrial pelo valor global de 10 mil milhões de patacas. No canal Zhuhai-Macau da ponte vai ser aplicado o novo modelo de controlo fronteiriço denominado “inspecção fronteiriça integral”. Segundo explica um comunicado do Governo, “o novo modelo permitirá passar apenas numa fila em vez de duas como no modelo anterior”.