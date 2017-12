Governo aguarda decisão do Tribunal de Última Instância para apresentar projecto para o terreno do Pearl Horizon  

O Governo diz ter um projecto preliminar sobre o aproveitamento a dar ao lote de terreno onde se situa o edifício “Pearl Horizon”. A proposta, esclarece o Governo numa pequena nota de imprensa, deverá ter em conta os direitos e interesses legais dos compradores de fracções. De acordo com uma nota emitida pelo gabinete da secretária para a Administração e Justiça, o Executivo entrou em contacto com o promotor do empreendimento, o grupo Polytec, “o qual, no entanto, não mostrou a vontade de resolver em conjunto o problema nos termos legais”.

O Executivo pretende, assim, “aguardar a decisão da última instância para depois publicar o projecto, que protegerá à medida possível os interesses dos compradores das fracções nos termos da Lei de terras”, pode ler-se no mesmo comunicado.