Geração RAEM à beira da maioridade

Dezoito anos após a transferência de administração para a República Popular da China, Macau projecta-se como uma cidade multicultural e próspera, patriota e sem voz política. Um retrato da Região Administrativa Especial traçado com a ajuda de um grupo de jovens, também eles à beira da maioridade.

Texto de Catarina Domingues

Fotografia de Eduardo Martins

Ponte Nobre de Carvalho, em direcção a Macau. À esquerda, a província de Guangdong e a construção de meia dúzia de torres altas. Nunca o outro lado esteve tão perto. São seis e cinquenta da manhã. Ao longe, um brevíssimo contorno cinza dá forma à cidade. O taxista, orgulhoso, diz: “Aqui levamos pouco tempo a chegar ao nosso destino, não é como em Hong Kong ou no Interior da China”.

Num instante cruza-se o delta, faz-se a cidade até ao Norte. Às portas da mais movimentada fronteira terrestre local vive uma grande parte da comunidade trabalhadora chinesa. Entre a Rua Três e a Rua Dois da Cidade Nova do Toi San madruga-se; sente-se o cheiro forte do cigarro, que sela o encontro entre dois homens; ouve-se o wok ao lume, alguém a sorver o pequeno-almoço, conversas imperceptíveis de quem passa. Nós esperamos por Wong Ka Chi à porta do Fong Seng Kok, número sete, entre outros edifícios iguais, urbanos, cores exaustas, janelas asfixiadas por grades, varandas improvisadas.

Nascida a 28 de Fevereiro de 2000, dois meses após a transferência de administração de Macau, Wong Ka Chi viveu sempre neste bairro, onde partilha um T2 com os pais, com dois dos quatro irmãos e a avó. A mãe é funcionária num casino, o pai não trabalha por motivos de doença.

Passam dois minutos das sete e meia, Wong Ka Chi desce, apresenta-se como Monalisa, nome mais fácil de trazer na memória. “É especial”, vai dizer mais tarde. Onde vamos tomar o pequeno-almoço? “McDonald’s”, sugere. Seguimos em silêncio, escutamos a cidade a recuperar sentidos, Monalisa está vestida de preto, a pantera cor-de-rosa estampada numa swearshirt. Já ao balcão, pede um refrigerante, um hambúrguer e um hash brown, subimos até ao primeiro andar.

Antes desta entrevista, o contacto foi sempre feito por escrito e em língua portuguesa, mas a comunicação acaba por falhar. “Posso falar em mandarim”, propõe a jovem. Nenhuma outra língua permite comunicarmos.

Um emprego no governo

A frequentar o curso de tradução na Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Monalisa passou os últimos dois meses e meio a fazer um estágio curricular nos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) de Macau. Aprender português foi uma opção estratégica, nota agora a jovem, lembrando a iniciativa “Uma Faixa, uma Rota”, lançada pela China com a missão de dinamizar as relações comerciais entre várias economias da Ásia, Europa e África. A cooperação entre Pequim e os países de língua portuguesa e a consagração de Macau como plataforma entre estes dois mundos cabem também no discurso da adolescente: “Macau vai precisar de muitas pessoas que falem português”, resume Monalisa, que espera vir a trabalhar na administração pública como tradutora ou professora. “Bom salário”, sublinha e, desta vez, regressa ao português.

Na Rua Central do Toi San esperamos pelo 9 A, que nos vai levar ao edifício-sede dos SAFP, na Rua do Campo. De mochila às costas, telemóvel entre mãos, Monalisa senta-se a meio do autocarro. À janela vela a cidade, já recuperada da passagem do tufão Hato, que atingiu Macau em Agosto deste ano. Nessa altura andou pelas ruas, ajudou a limpar, recorda.

Monalisa tem sentido patriótico, acredita no governo que a representa e que fez de Macau uma cidade “mais segura”, “calma” e “próspera”. Da história, relembra 1999, fala do momento em que Macau “se tornou numa terra livre”: “Não havia segurança, a administração era má”, diz sobre a era pré-transição.

Viramo-nos para Hong Kong, olhamos para o Occupy Central. Já ouviu falar? Monalisa diz que sim, conhece mas não apoia o movimento pró-democracia que levou à ocupação das ruas da região vizinha em 2014 e que contou com forte adesão estudantil. “Não é bom, deve cumprir-se a lei”, reage ainda às manifestações em defesa do sufrágio universal.

Lá de fora, o grito de um homem: “Pode parar o autocarro um pouco mais atrás?” Aqui dentro criamos espaço para mais passageiros. O trânsito é talvez o maior problema de Macau, de acordo com a jovem. Já sobre as iniciativas governamentais que merecem destaque, Monalisa aplaude a nova lei para o combate contra a violência doméstica: “Pessoalmente penso que o ambiente familiar tem algum impacto no desenvolvimento dos mais pequenos.”

Faltam cerca de vinte minutos para as nove da manhã. No destino desta viagem, Macau caminha para mais uma jornada de trabalho.

Os adolescentes da transição

De novo entre a Taipa e Macau. No autocarro, duas mulheres conversam em cantonês, ouve-se “hospital”, “serviço”, palavras em português pelo meio. Seguimos pela ponte até à Praça Ferreira do Amaral, homenagem ao antigo governador português, assassinado a 22 de Agosto de 1849. O império do jogo impõe um cerco à velha praça, que se vê agora rodeada por três casinos. Ali também o edifício da sede do Banco da China, em tempos um dos mais altos de Macau, com 38 andares, 160 metros de altura. Cá em baixo, turistas, riquexós para turistas, selfies.

São necessários poucos minutos até à Escola Portuguesa de Macau, onde marcámos à uma da tarde com Rodrigo e Santiago. Da porta lateral deste edifício do arquitecto Raúl Chorão Ramalho adivinha-se o Natal, estrelas suspensas num frente a frente com os edifícios em ruínas da Rua do Comandante Mata e Oliveira. Ainda se percebem os jogos das formas geométricas dessas estruturas de meados do século que passou. Viagem curta pelo modernismo em pleno centro histórico de Macau, classificado património da Humanidade.

Rodrigo e Santiago Castanheira nasceram a 19 de Dezembro de 1999, faltava cerca de meia hora para a transferência de administração de Macau. Aparecem agora entre amigos, uniforme azul-escuro.

– “Casa é Macau”, começa por dizer Rodrigo.

E Portugal?

– “Não sei explicar, sinceramente”.

Santiago completa:

– “Fui educado por uma família portuguesa, tenho ideia de como é Portugal, fui lá quando era mais jovem para perceber de que forma se vivia”.

Passamos a Travessa dos Anjos, os gémeos falam de Coloane, onde vivem, na Praia de Hac-Sá, a 45 minutos de autocarro da escola. Referem então a antiga pedreira, o pequeno istmo que não se podia cruzar em tempos de tufão, e que deu lugar à Cotai Strip, ao coração da cidade do jogo que Santiago admite conhecer só de fora.

– “Eu já fui [ao casino]”, atira o irmão.

Chegamos entretanto ao Dumpling Town, restaurante chinês ao fundo da Rua da Arruda, onde Emília Pedrosa, a mãe dos gémeos, está à nossa espera.

“Nasci numa época em que fui educado a tolerar outras culturas”

Santiago não fala cantonês, pede o menu em inglês. À mesa, renovam-se os dumplings, servidos em pequenas cestas de bambu. A mãe, sentada entre os dois filhos, conta que os amigos de Rodrigo e Santiago são de diferentes origens e que, por isso, além do português, acabam por falar mais em inglês.

– “Os casinos trouxeram uma parte ocidental para Macau e toda esta cultura anglo-saxónica entrou aqui”, acrescenta.

Contam Rodrigo e Santiago que jogam rugby, ouvem rap norte-americano, vêem The Walking Dead, Vikings, Games of Thrones.

E em relação a Portugal, sentem diferenças nos hábitos e costumes?

– “Acho que não”, responde Santiago.

Emília discorda. Os filhos não se apercebem da assimilação natural da cultura dominante. A forma espontânea, quase irreflectida, com que pegam nestes pauzinhos para comer, é exemplo disso mesmo.

– “A cultura está enraizada e é tudo tão natural, que nem se lembram de salientar”, afirma a mãe.

Voltamos ao tema da transferência, ao dia em que nasceram. “Os bebés da transição”, foi assim que alguém os chamou na altura.

– “Quando acordei, [os jornalistas] vieram-me fazer perguntas. Perguntas do império ao abrir os olhos”, recorda Emília, explicando que Rodrigo e Santiago foram as últimas crianças a nascer num território estrangeiro administrado por Portugal.

– “É engraçado, mas claro que depende do que concebemos como império. Eu nasci numa época em que fui educado a tolerar outras culturas”, nota Santiago.

A mãe volta à conversa, enquanto aponta para a ementa, avança com novo pedido.

– “Yat ko ni ko [uma dose destas, numa tradução livre]. Esta visão eurocêntrica do mundo já não passou para este século, é uma mentalidade muito retrógrada”, conclui.

À volta de uma árvore

Escola São João de Brito. Quando já estamos sentados na sala de reuniões, Paul Pun sugere mudarmos para o pátio: “Ficamos mais perto da natureza”, diz o director do estabelecimento de ensino.

Passam poucos minutos das quatro da tarde. Choi Man Chun, 16 anos, acompanha-nos em silêncio até lá fora. No recinto, insinua-se um jambo-rosa, árvore tropical com mais de um século. É como se a vida nesta escola girasse à volta desta árvore, não ao contrário. “Tive de dizer aos alunos que não podemos construir neste local um campo de basquetebol ou de futebol maior, porque temos de proteger esta árvore”, explica Paul Pun. Ao preservar a espécie centenária, o responsável espera que os mais jovens sigam o exemplo fora destes antigos muros: “Macau tem poucas árvores”, constata.

Choi Man Chun nasceu em Macau pouco depois do primeiro aniversário da RAEM, a 29 de Dezembro de 2000. É tímido, foge ao contacto visual, comunica através de uma tradutora, em cantonês, e nunca perde de vista o relógio de parede. “Combinei jogar basquetebol com os meus amigos às quatro e meia”, diz o jovem que veste hoje roupa desportiva, t-shirt branca, calças de fato de treino, uma espécie de segunda pele. “Quero ser treinador de badmínton”, assevera Choi, que não tem planos para ingressar no ensino superior.

Adepto de literatura chinesa, admite conhecer os clássicos – leu “Romance dos Três Reinos”, escrito por Luo Guanzhong, e “Jornada ao Oeste”, de Wu Cheng’en – e não esconde a admiração que tem pela China: “A China é tão poderosa, sinto-me bem enquanto residente de Macau, porque temos todo o apoio”.

Sobre este lugar que habita, admite que nunca parou para pensar como teria sido no passado. Olha hoje para uma cidade “cada vez mais próspera”. E por que ideais lutaria se tivesse um assento na assembleia? “Eu nunca seria político, impossível para mim alcançar uma posição dessas”, começa por dizer. O que falta então a Macau? “Habitação, porque hoje os residentes não se atrevem a comprar um apartamento, vivem com os pais e, por isso, deve ser construída mais habitação pública”, diz.

Choi olha uma última vez o relógio. Passam poucos minutos das cinco. Sai a correr.

Em silêncio

Desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, o director da Escola São João de Brito candidatou-se por quatro ocasiões a um lugar na Assembleia Legislativa (2001, 2005, 2009 e 2013), mas em nenhuma delas reuniu votos suficientes para integrar o corpo de deputados de Macau. Paul Pun chegou a avançar com uma campanha em braille e que tinha como objectivo chamar a atenção das autoridades para a necessidade de incluir minorias na vida política do território. Também secretário-geral da Cáritas, o responsável assume uma vida ligada à causa social. A São João de Brito, dividida entre as secções chinesa e inglesa, é apenas uma das frentes, acolhendo alunos “que precisam de ajuda”.

Paul Pun rejeita, porém, quaisquer rótulos. “Trata-se simplesmente de uma escola, de um espaço educativo com alunos que precisam de atenção e amor”. Essa deveria ser a missão de qualquer estabelecimento de ensino, defende.

Permanecemos no pátio, o campo de jogos em repouso, uma mão cheia de lírios venera em silêncio a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Questionado sobre um aparente desinteresse da nova geração pela política de Macau, Paul Pun responde assim: “Ontem, por exemplo, estive num sessão pública, onde as pessoas dão a opinião sobre políticas governamentais e eu fui dos poucos a falar. Assim é a sociedade local”.

O responsável observa, porém, que em Macau a população procura a resolução de um conflito de forma imediata, “através do diálogo e do compromisso”.

Paul Pun defende que cabe aos agentes de educação o papel de informar os alunos sobre a realidade local, de dar a conhecer o passado, a história de Macau, mais mundo: “Temos de ter uma perspectiva global e não apenas do país onde estamos inseridos”.

Refúgio religioso

Macau escurece dentro de um autocarro. Rua da Prainha, Pátio da Papaia, gente ocupada entre pequenas tarefas, cozinhas que se estendem até ao passeio no Porto Interior.

No Centro Pastoral Católico, número 52 da Rua de Francisco António, prepara-se já a missa das sete e meia. Somos recebidos pelo padre Alejandro Vergara, membro da Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, congregação missionária que trabalha sobretudo com migrantes oriundos das Filipinas e que está presente no território desde 1999.

Como é encarada a religião em Macau? “[Temos] muita liberdade, não temos qualquer dificuldade”, assegura Vergara, realçando que este espaço funciona também como uma segunda casa para os trabalhadores migrantes de origem filipina. Já no que diz respeito aos jovens desta comunidade, o religioso admite que “são poucos” aqueles que nasceram e cresceram em Macau: “Mas os que aqui vivem não têm problemas de integração, estudam e são fluentes em cantonês”.

Passam poucos minutos das sete. Ao canto, uma mulher ensaia os últimos acordes de guitarra. Vergara conta que esta noite a missa vai ser celebrada em inglês: “Antes alternávamos em inglês e tagalo, mas com a passagem do tufão [Hato] os missais foram destruídos. Ainda não conseguimos comprar mais nas Filipinas, onde estão esgotados, porque a literatura está a ser revista pelo Vaticano”, explica.

Sob a batina cinza, o religioso veste uma túnica branca, uma estola verde. Cerca de três dezenas de fiéis deixam-se guiar ao longo de uma hora pela solidez da voz de Vergara. São sobretudo mulheres, refugiam-se no canto.

“Sinto que ainda existe um certo racismo, que os meus pais não foram totalmente aceites”

Diane Bautista aparece já depois da missa, mãos escondidas dentro do quispo, corpo magro reclinado sobre a mãe. Passamos para o escritório, duas cadeiras vagas. “Sou cristã, mas não acredito em tudo o que cristianismo proclama. Tenho outra visão sobre a sexualidade, sobre o casamento homossexual”, conta.

Diane nasceu em Macau a um de Junho de 2000, tem 17 anos e uma visão diplomática do mundo. “Estou sempre no meio-termo”, diz a jovem filipina.

Tudo parece ter dois lados no universo de Diane: aí cabe a Biologia e a Química, áreas de estudo que considera fascinantes, mas cabe também o desenho e o mundo fantástico de “Harry Potter” e das “Crónicas de Nárnia”, literatura de eleição. Aí existe Macau, existem as Filipinas, mas persiste um lugar intermédio e onde quer estar no futuro: em viagem. E enquanto isso não acontece, Diane vai subindo até ao alto de uma torre residencial, bem no centro de Macau. É daí que prefere olhar a cidade. “Subo com os meus amigos de elevador, depois trepamos umas escadas até ao telhado”. É perigoso, pergunto. “É, mas sabe bem sentir essa adrenalina”.

Por vezes, porém, é obrigada a descer até cá abaixo, a pôr os pés na terra: “Sinto que há pessoas que sussurram: nasceste aqui, cresceste aqui, como é que não falas a língua?”, salienta a jovem, que frequenta o ensino inglês da Escola São João de Brito.

Sobre Macau, considera que após a transferência de administração “deixou de ser tão conservadora” e que se abriu “a mais nacionalidades e a diferentes etnias”. Refere, no entanto, que a cidade tem de saber olhar o futuro e deve apostar em áreas com o turismo e a cultura. “Macau é chamada de pequena Las Vegas, existem muitos casinos, que são a maior fonte de receitas, mas desde que o presidente da China limitou a entrada de pessoas do interior do país em Macau, o negócio do jogo abrandou”, relembra.

Na face desta menina quase adulta e que ainda há pouco se agarrava à mãe, lê-se agora o entusiasmo de quem aceita um desafio. Se fosse deputada, o que faria? “Intervinha no bem-estar dos trabalhadores migrantes. Sinto que ainda existe um certo racismo, que os meus pais não foram totalmente aceites, que não há justiça salarial”.

A porta do escritório abre-se, alguém pousa sobre a mesa um prato de arroz e de pansit [receita à base de massa], que deixamos estar. São nove e seis da noite, luzes quentes iluminam ainda pequenos negócios do Porto Interior, que se prepara para recolher ao som da guitarra e da pandeireta em renovadas orações.