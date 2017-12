Fatih Terim vai orientar o Galatasaray pela quarta vez

O Galatasaray anunciou esta sexta-feira a contratação do treinador turco Fatih Terim, que vai orientar pela quarta vez o clube com mais títulos de campeão turco de futebol, sucedendo ao croata Igor Tudor.

“Fatih Terim voltou à sua casa, bem-vindo imperador”, lê-se no Twitter oficial do emblema de Istambul, que marcou a apresentação do técnico para esta sexta-feira, no Estádio Ali Sami Yen-Türk Telekom.

Esta vai ser a quarta vez que o técnico de 64 anos vai orientar o Galatasaray, depois das passagens pelo clube entre 1996 e 2000, 2002 e 2004 e 2011 e 2013, períodos em que se sagrou campeão seis vezes e conquistou a Taça UEFA de 2000, naquele que é o único título europeu de clubes turcos.

Terim alternou este cargo com o de selecionador da Turquia, do qual se demitiu em Julho último, na sequência de um episódio extra-futebol, um caso de violência num restaurante de kebab.

Antes, Terim, que começou a carreira de treinador no Ankaragucu, orientou ainda o Goztepe, as seleções de sub-21 e principal turcas e os italianos da Fiorentina e do AC Milan.

O Galatasaray, actual terceiro classificado na liga, a um ponto do líder Basaksehir, anunciou na segunda-feira a saída de Tudor, que tinha chegado ao clube em Fevereiro.

Tudor foi o oitavo treinador do Galatasaray nos últimos cinco anos, tendo Terim sido o último a completar uma temporada.

O Galatasaray procura reconquistar o título de campeão, que lhe escapa desde 2014/15, tendo os dois últimos campeonatos sido arrebatados pelo rival Besiktas, equipa em que alinham os internacionais portugueses Ricardo Quaresma e Pepe.