Expectativas frustradas e um futuro incerto. A RAEM sob o signo da maioridade  

Dezoito anos depois, o que dizer da RAEM? Cumpriram-se ou goraram-se as expectativas criadas nas comunidades portuguesa e chinesa antes da transferência? E o que trará a Macau este futuro incerto que se estende até 2049? À procura das respostas a estas perguntas, o PONTO FINAL falou com Sérgio de Almeida Correia, Rita Santos e Larry So. Cada um dos três traçou o panorama do que foi, é e será a Região Administrativa Especial de Macau.

No dia em que a Região Administrativa Especial de Macau atinge a maioridade, ou seja, na data em que se celebram os 18 anos do estabelecimento da RAEM e da transferência de administração de Macau entre Portugal e a República Popular da China, o PONTO FINAL procurou saber se as expectativas que nutriam as comunidades portuguesa e chinesa nos anos imediatamente antes de 1999 foram cumpridas. De olhos postos no futuro, e tendo em conta que faltam pouco mais de três décadas para que termine o período de transição que, para Macau, terminará em 2049, este jornal questionou o advogado Sérgio de Almeida Correia, o politólogo Larry So e Rita Santos, conselheira das comunidades portuguesas, quanto ao futuro do território após 20 de Dezembro de 2049.

Se, por um lado, Sérgio de Almeida Correia entende que “hoje em dia há mais segurança em Macau”, por outro, o advogado fala em expectativas frustradas “não apenas da comunidade portuguesa, mas dos residentes em geral”. Para o analista houve “um acentuar de alguns males” herdados do período da Administração portuguesa, nomeadamente “sinais de nepotismo, de clientelismo e de compadrio” e que não viram o seu fim após 1999, contrariamente ao que era esperado: “Houve também algumas coisas que, do ponto de vista da administração pública, acabaram por frustar as expectativas porque a administração pública hoje em dia trabalha pior do que trabalhava antes de 1999 e isso era algo com que as pessoas não estavam a contar. São consequências de algumas decisões erradas que terão sido tomadas por parte das pessoas a quem foi confiada a Administração de Macau por parte da República Popular da China”, apontou também Almeida Correia.

Questionada, por sua vez, quanto às efectivas concretizações da RAEM, Rita Santos assinala apenas “o aumento das licenças de jogo” e da prosperidade associada ao pilar da economia do território: “Temos mais hotéis, temos mais casinos mas em termos de qualidade de vida eu penso que antes do estabelecimento da RAEM era muito melhor”, considerou. Porém, a também presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), fala numa “transição tranquila sem sobressaltos” que, na sua opinião, resultou na conquista da confiança não só do Governo Central, mas também dos países de língua portuguesa.

No seio da comunidade chinesa, recorda Larry So, encontravam-se opiniões e expectativas diferentes nos anos que antecederam a transferência. Sendo possível encontrar, antes de 1999, chineses que esperavam o retorno à soberania da República Popular da China e olhavam com expectativa para o modelo “um país, dois sistemas” que vigorava na então já formada RAEHK, existia também quem estava habituado ao “estilo de governação português”: “Havia algumas pessoas que estavam habituadas ao estilo de governação português e que não sabiam muito acerca da China e algumas até migraram para outros países para não terem que ficar sob a soberania da China comunista”, recordou.

Porém, 18 anos volvidos, o académico fala actualmente numa aceitação generalizada de que “Macau é parte da China”: “As expectativas das pessoas são bastante diferentes daquela altura, nós [agora] somos mais realistas e práticos e a comunidade vê que o que nós fazemos afecta a China e o que a China faz afecta Macau. Apesar de termos o [modelo] ‘Um país, Dois sistemas’, a maioria das pessoas vê que o Governo Central oferece ajuda de tempos em tempos e políticas favoráveis a Hong Kong e Macau”, considerou Larry So.

UM PAÍS, TRÊS SISTEMAS?

“O Governo Central está a tentar tratar Hong Kong e Macau mais ou menos ao mesmo nível mas claro que Hong Kong tem mais problemas do que Macau e as duas regiões interpretam os dois sistemas de forma diferente. Existem muitas questões no seio da comunidade sobre se este modelo está mesmo a funcionar em Macau. Ao olharmos para Hong Kong vemos que existem muitos conflitos em torno desta política. Parece que não é um conceito mas dois conceitos. Em Hong Kong e em Macau há quem também pense assim”, disse Larry So.

O politólogo fala ainda numa “convergência” entre Macau e a República Popular da China que se vai estreitando à medida que nos aproximamos do fim do período de transição. Apesar das liberdades e autonomias atribuídas à Região Administrativa Especial de Macau e plasmadas na Lei Básica e Declaração Conjunta, So nota uma aproximação do território ao continente impulsionada pelo Governo Central. De tal forma que o académico acredita que, em 2049, “muitas pessoas em Macau vão dizer que preferem um país”. A acontecer, a manutenção da política “Um país, Dois sistemas”, irá ficar a dever-se a Taiwan, “porque eles [Governo Central] vão usar o conceito como modelo para Taiwan”.

E entende Sérgio de Almeida Correia que, no futuro, Macau tenderá a aproximar-se cada vez mais da vizinha Região Administrativa Especial? “Eu acho que Macau não se vai aproximar de Hong Kong porque Macau sempre foi muito distinta de Hong Kong. Agora é evidente que a manutenção de um clima de paz e de estabilidade social vai depender da forma como a região for governada. As pessoas em Macau sempre foram extremamente tolerantes, responsáveis e colaborantes com os seus governantes no sentido de os ajudarem a cumprir bem os seus mandatos. Mas é evidente que em situações de crise e de aperto as coisas tendem a tornar-se mais difíceis.”

ALERTAS E CRÍTICAS PARA O FUTURO DA RAEM

Apesar das críticas, Rita Santos mostra ainda uma nota de esperança e coloca em cima dos futuros governantes da RAEM a responsabilidade e a manutenção do sistema em vigor no território: “Depende dos novos dirigentes que vão estar na função pública e depende do futuro Chefe do Executivo. Muitas decisões da República Popular da China normalmente vêm das propostas do Governo da RAEM. Espero que futuramente haja mais dirigentes portugueses ou macaenses para poder continuar a lutar pela preservação da língua portuguesa no próprio sistema”, defende.

Já Sérgio de Almeida Correia prevê uma actuação mais incisiva do Governo Central caso o território seja “mal governado”: “É evidente que se o território for mal governado não restará outra alternativa ao Governo Central se não intervir em Macau para corrigir as disfunções, para controlar a corrupção, para pôr a administração pública a funcionar. Estas coisas devem ser feitas a partir de Macau, o Governo não pode ficar à espera que seja o Governo Central a fazer aquilo que é da sua responsabilidade”, alertou.

O modo de actuação do Executivo mereceu também da parte do advogado duras críticas no que diz respeito ao modo como olha e trata as diferentes comunidades que aqui residem. “Era importante que o governantes olhassem mais para a própria população e seus residentes e quando eu digo residentes eu estou a pensar em todos os que vivem e residem em Macau independentemente de serem titulares de um bilhete de identidade de residente permanente, não permanente ou ‘bluecard’ porque todos contribuem para a criação de riqueza”, defende.

“O Governo de Macau devia dar a devida atenção a todas as comunidades, evitando criar sistemas camuflados de ‘apartheid’ como aqueles que têm vindo a sub-repticiamente a aparecer”, alertou Sérgio de Almeida Correia.