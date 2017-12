Estados Unidos e Canadá anunciam cimeira sobre Coreia do Norte para Janeiro  

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, anunciaram na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Macau) uma reunião de diplomatas a 16 de janeiro em Vancouver sobre a Coreia do Norte.

Chrystia Freeland defendeu, após uma reunião com Tillerson, que uma “solução diplomática é essencial e possível” em relação à crise relacionada com a Coreia do Norte.

Em Vancouver, disse Rex Tillerson, vão encontrar-se “os ministros dos Negócios Estrangeiros” que desde o início estão comprometidos no combate às ambições nucleares da Coreia do Norte, como “a Coreia do Sul, o Japão ou a Suécia”.

O responsável afirmou, numa conferência de imprensa conjunta, que os Estados Unidos continuam a procurar formas de aumentar a pressão contra a Coreia do Norte, para enviar uma mensagem da comunidade internacional unida de que o país não será aceite como uma nação nuclear.