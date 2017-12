“Disse o que disse porque não posso deixar passar uma injustiça”

Deputado desde 2005 e dirigente associativo há quase duas décadas, José Maria Pereira Coutinho não deixe ninguém indiferente nem no hemiciclo, nem fora dele. Tido por muitos como pragmático e por outros como calculista, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública é das vozes mais intervenientes – e para alguns, incómodas – da Assembleia Legislativa, um estatuto que conheceu um indesejado reforço após a suspensão do mandato de Sulu Sou. Foi, de resto, dos poucos que se pronunciarem em defesa do jovem activista da Associação Novo Macau e fê-lo, assegura, por uma razão de “justiça”. O também conselheiro das Comunidades Portuguesas considera que a questão da habitação é o “grande cancro” de Macau, está convicto que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai prejudicar os interesses dos residentes do território e acredita que o Executivo vai distribuir pelo menos mais uma licença de exploração de jogo para serenar a ambição de alguns sectores de opinião pública do território. Corrosivo, o deputado considera que o desgaste do princípio “Um país, dois sistemas” começou a manifestar-se logo após a transferência da administração do território entre Portugal e a República Popular da China e explica porque razão Sónia Chan e Raimundo do Rosário devem, no seu entender, pedir a demissão. José Pereira Coutinho em grande entrevista.

Entrevista de Marco Carvalho

Fotografia de Eduardo Martins

PONTO FINAL: A Região Administrativa Especial de Macau atingiu ontem a maioridade, mas, se olharmos para o actual panorama em termos políticos, as razões para celebrar talvez sejam poucas. Dados os últimos desenvolvimentos, a suspensão recente de um deputado e os inúmeros esforços tendo em visto uma maior integração de Macau à escala regional, o segundo sistema está salvaguardado? Ou o receio de que a RAEM não chegue a 2049, como era previsto, é legítimo?

Pereira Coutinho: Devo dizer que sempre tive a sensação, a partir logo do ano 2000, que o segundo sistema iria sofrer uma erosão progressiva. A erosão do segundo sistema é nítida a partir do ano 2000. Face às fortes pressões das regiões adjacentes, no sentido de unir, quer economicamente, quer socialmente, estas zonas, a pressão e a erosão serão sempre maiores. É pena que os nossos governantes ao longo dos tempos não tenham sabido compreender, de facto, que a grande mais valia de Macau passa por nós sermos uma Região Especial, no sentido da sua própria identidade e singularidade. Somos socialmente diferentes das outras regiões. Em termos de liberdade financeira, esta vai continuar a perdurar enquanto se mantiver a Lei Básica e eu acredito que a Lei Básica se vai manter sem grandes alterações de fundo até 2049.

E em termos de liberdades fundamentais? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa , liberdade de intervenção política, como é o seu caso na Assembleia Legislativa … Acredita que vão perdurar com o mesmo vigor?

P.C: Nem é preciso dizer muito sobre isso, porque, de facto, são essas matérias que elencou que mais nos preocupam. Não o efeito que possam ter sobre nós, mas sobre as gerações que estão neste momento ao nosso lado e, sobretudo, as dos nossos netos e bisnetos. A tendência dos nossos governantes, ao longo, quase, dos últimos vinte anos, tem sido a de serem mais papistas que o papa. Procuram fazer mais do que lhe é exigido para poderem ser bem vistos e singrar na vida. Esta opção acarreta custos elevados. Eu cheguei à conclusão que não só os Chefes do Executivo, como também os secretários – para além dos sucessos financeiros, que não são cem por cento vitória nossa, de Macau, mas sim fruto de políticas de abertura promovidas pelo Governo Central que permitiram que tenhamos os cofres cheios – por motivos diversos, incluindo do seu próprio proveito, abdicaram de cumprir e perceber rigorosamente aquilo que está escrito na Lei Básica. Não poucas vezes invoquei a Lei Básica na Assembleia Legislativa, chamando a atenção para os graves incumprimentos da Lei. É pena que nós não tenhamos um Tribunal Constitucional própria que possa verificar as inconstitucionalidades – quer abstractas, quer sucessivas – das leis aprovadas pela Assembleia Legislativa. A nossa única safa será a fiscalização concreta das violações à Lei Básica levantadas em sede do Tribunal em casos concretos. Isto não chega. A experiência que angariei enquanto deputado ao longo dos últimos doze anos permitiu-me perceber que se está a criar uma cultura, dentro da própria Assembleia Legislativa, do “laissez faire”, das normas jurídicas que são discutidas na especialidade e que violam a Lei Básica.

Como quais?

P.C: Eu cito um exemplo muito simples: o princípio da igualdade, que consta no Artigo 25 da Lei Básica. Quantas e quantas Leis são aprovadas pelo Assembleia Legislativa e violam este artigo da Lei Básica? Ainda há uns dias, levantei essa questão perante a secretária para a Administração e Justiça, da violação grosseira da Lei Básica, ao aprovarmos leis que discriminam em termos de condição social, em termos de sexo ou de convicções políticas. Se um funcionário público vier a ser identificado como pertencente à ala democrática, nunca mais é promovido na função pública. Basta hoje em dia, estar conotado com uma associação que seja considerada por eles como sendo reguila ou revolucionária para que esse funcionário tenha a sua vida profissional estagnada.

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau corre esse risco?

P.C: A ATFPM foi sempre assim, já desde antes da transferência de administração, mas agora, depois do regresso de Macau à administração chinesa, os funcionários públicos têm muito medo de serem membros dos corpos gerentes da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau. Estes funcionários estão identificados, são acompanhados a tempo inteiro e aquilo que eles fazem é escrutinado. Tudo aquilo que eles fazem é visionado à lupa. Não é fácil agora, neste momento, ser-se sócio da AFPM como funcionário público.

Falava da questão do “laissez faire” na Assembleia Legislativa. Perguntava-lhe: neste caso recente, envolvendo o activista Sulu Sou, foi parte do problema. José Pereira Coutinho foi o único que teve, de certa forma, coragem para defender o colega no hemiciclo. E de certa forma até se percebe porquê… Tem medo de ser submetido ao mesmo tipo de escrutínio?

P.C: Não, não, não. Eu estou bem na vida. Estou bem comigo mesmo, estou bem na vida. Disse o que disse porque não posso deixar passar uma injustiça. Se nós, quando detectamos uma injustiça, não levantarmos a nossa voz, estamos a prepararmo-nos a nos mesmos para a aceitação dessas injustiças. Isto é mau porque um dia, quando formos nós ou a nossa família, as vítimas dessa injustiça, já não teremos condições para nos defendermos. Fomos concorrentes acérrimos nas últimas eleições. Ele fez uso da minha fotografia para propaganda eleitoral, ao ponto de eu me ver obrigado a publicar um desmentido nas redes sociais. Ele insinuava que eu apoiava a lista dele e que tinha exortado os meus eleitores a votar na lista dele. Houve aí um imbróglio, o que é algo normal num processo democrático. Isto não significa que eu guarde rancor. Nunca conheci a fundo o rapaz antes de ele ser deputado e tenho uma imagem dele muito diferente daquela que tinha antes. Não me parece que seja um jovem tão mau como o pintam. Antes do julgamento, e posso agora confidenciar, liguei-lhe duas vezes para que nos encontrássemos. Pedi-lhe para ter algum cuidado no acto do julgamento, porque nos termos da Lei Básica e do Estatuto dos Deputados, poderia ser objecto de sanções que o impedissem de ser deputado. Ele foi muito honesto nas duas conversas que mantivemos, garantindo-me que tudo iria correr bem. Vendo bem tudo o que se passou, estou confiante e sei que muita gente está arrependida de ter votado como votou e arrependida de ter feito o que fez…

Mas fizeram-no, de qualquer modo. Um estranho consenso na Assembleia Legislativa, que abre portas, depois, a várias interpretações…

P.C: Não é estranho. Para mim, não é estranho. Esse consenso já existe há mais de uma década. Quando é preciso arrebanhar o rebanho, quando é preciso juntar o rebanho, eles conseguem. Eu tenho vindo a repetir ao longo dos anos que há pessoas muito influentes em Macau que conseguem juntar os deputados para garantir uma certa tomada de posição. Quem são essas pessoas? Quem foi a pessoa que, por exemplo, deu instruções para que se votasse na deputada Angela Leong para que fosse presidente do Conselho de Administração da Assembleia Legislativa? Quem deu ordens aos deputados nomeados, aos deputados eleitos pela via indirecta e aos deputados eleitos pela via directa para votarem todos em sintonia, num total de 28? Eu sei que eles foram chamados a votar. Eu converso como todos os deputados. Neste momento, não há qualquer deputado na Assembleia Legislativa para quem eu esteja de costas viradas. Eu tenho sensibilidade política para perceber quando há forças externas em acção. É pena que ninguém tenha ligado para mim. Se me perguntar quem é que ligou para essas pessoas, não posso dizer porque não recebi nenhum telefonema. Se tivesse recebido, divulgá-lo-ia cá para fora e diria com muito à vontade, porque eu ajo de acordo com a minha consciência. A consciência é muito importante.

Ainda em relação a esta questão que envolve Sulu Sou, perguntava-lhe se tinha medo de ser visado. Diz que não tem. Sente, ainda assim, que está cada vez mais sobre escrutínio na Assembleia Legislativa?

P.C: Quem? Eu? Estive sempre. Não é de agora. Desde o ano 2001, quando nós decidimos concorrer a um lugar na Assembleia Legislativa, que estamos de uma ou outra forma sob escrutínio. A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau decidiu concorrer porque não havia uma única voz, em 2001, logo nos primeiros anos da RAEM, que acedesse a ouvir as nossas pretensões e a levar para a Assembleia Legislativa a voz dos funcionários públicos, dos aposentados, dos pensionistas. Isto era algo que nos revoltava. Mais de quinze anos depois, podemos concluir que estávamos certos: as opiniões que recebíamos pela mão dos nossos sócios, mas também dos nossos amigos no sector privado faziam necessária essa voz. Fico extremamente contente por conseguir ganhar a confiança das pessoas ao fim de mais de doze anos. Mas, parece-me, que cada vez mais o cargo de deputado deve ser ocupado em exclusividade. Há muitos conflitos de interesse e a conflituosidade é tal que as pessoas que foram votadas para a mesa, que foram votadas para o Conselho da Assembleia Legislativa, que foram votadas para vice-presidente da Assembleia Legislativa, votaram em si próprios. Então, isto não é um conflito de interesses? Depois, quando é para suspender o mandato de um deputado, o próprio visado não pode votar porque são invocados conflitos de interesses? Aliás, na Assembleia Legislativa, as vozes que são mais ouvidas em determinadas matérias, como por exemplo o jogo, que é o pilar da economia de Macau, são os próprios concessionários, os titulares das licenças ou então pessoas que exploram salas de jogo. São estas pessoas que são mais ouvidas e são, muitas vezes, as suas opiniões que são convertidas nos pareceres das Comissões. Sempre batalhei para que a Assembleia Legislativa regulamentasse, em termos regimentais, a definição dos conflitos de interesse.

Há separação efectiva de poderes?

P.C: Não há …

Já se sabe que a fronteira entre o poder Executivo e o poder Legislativo é ténue. Mas no caso do sistema judicial?

P.C: Não há. Vejamos o actual panorama: temos um vice-presidente da Assembleia Legislativa que é o irmão mais velho do Chefe do Executivo. Este vice-presidente da Assembleia Legislativa é membro da Comissão Independente para a Indigitação dos Magistrados, embora no seio desta estrutura também haja advogados e magistrados, mas não deixa de ser uma pessoa super influente cá em Macau. Porque é que ele [Chui Sai Cheong] se movimentou agora para ocupar o cargo de vice-presidente da Assembleia? Porque está mais do que provado – e eu sempre o disse, no passado – que o futuro chefe do Executivo vai ser o presidente da Assembleia Legislativa. Não foi eleito no passado devido ao facto de haver uma outra pessoa, muito mais influente que conseguiu meter, entre aspas, o actual o Chefe do Executivo no cargo. Não tenho dúvidas nenhumas. Para ocupar o lugar de presidente da Assembleia Legislativa e para continuar a manter os seus seguidores fiéis a esta linha governativa para além do próprio mandato do Chefe do Executivo teria que ter o cargo de presidente da Assembleia Legislativa na mão e também ser influente nos tribunais.

O ano para si foi um ano de altos e baixos …

P.C: Não. Não foi bem de altos e baixos. Foi um ano desafiante. Muito desafiante.

Foi um ano muito desafiante, tanto a nível político, como a nível pessoal. Perdeu o seu colega de bancada no hemiciclo, mas é eleito com uma votação muito significativa. De um ponto de vista pessoal, viu os seus filhos serem condenados, num processo em que ficou patente também alguma promiscuidade entre poderes. O que sentiu quando percebeu que o julgamento dos seus filhos ia decorrer ao mesmo tempo que a campanha eleitoral para a Assembleia Legislativa?

P.C: Como tive oportunidade de sublinhar no passado, não me vou pronunciar, quer acerca da minha vida pessoal, quer acerca da minha família. Peço imensa desculpa. Posso, ainda assim falar, em abstracto e na generalidade sobre aquilo que se passa nos tribunais. E falo-lhe daquilo que todos nós conhecemos. Como acabei de referir, nós temos uma Comissão Independente de Indigitação de Magistrados, que é um órgão muito importante, mas as pessoas que se mantêm lá são sempre as mesmas. Os mandatos são sucessivamente renovados e ninguém larga o cargo por mote próprio. O presidente da Comissão é um ex-presidente da Assembleia Legislativa que já abandonou a vida política há anos. As coisas funcionam desta maneira. Para quem conheça, para quem tenha curiosidade de ler os acordos dos Tribunais de uma forma atenta, nomeadamente os relativos a casos importantes, como é o do ex-Procurador percebe que algo está errado. Ele diz durante o processo que recebeu catorze telefonemas de titulares de cargos do Governo para que oferecesse emprego no Ministério Público a familiares dessas pessoas e isto não teve quaisquer consequências. A própria Secretária para a Administração e Justiça meteu lá os seus familiares. Tenho vindo, ano após ano, a batalhar sobre a questão da responsabilidade dos titulares dos principais cargos. Os meios de comunicação social portugueses, os meios de comunicação social chineses e os meios de comunicação social em língua inglesa raramente invocam diplomas que estão publicados e que se encontram em vigor, como sejam o estatuto dos titulares dos principais cargos e as suas regras de conduta. Esta legislação permite ao Chefe do Executivo assacar responsabilidades quando a imagem de Macau é ferida por decisões erradas dos titulares dos principais cargos públicos, principalmente dos secretários. É para o trabalho dos secretários que me compete olhar com mais cuidado. Dou-lhe um exemplo em que os meios de comunicação social – quer os chineses, quer os portugueses – não tocaram no assunto, que é a responsabilidade política do actual secretário para os Transportes e Obras Públicas. Avisei-o em 2016, antes da passagem do tufão Nida por Macau, que havia graves problemas de gestão de pessoal interno nos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, havia abusos de poder, havia problemas nos equipamentos, que não funcionavam. E havia coisas mais graves, que era utilizar os serviços públicos para cerimónias religiosas e superstições. Não estou contra religião nenhuma, mas não se pode utilizar os espaços públicos dentro dos serviços para fazer essas coisas. Alguma coisa anda mal. Quando acontecem coisas graves, como a perseguição de funcionários, está tudo dito. Denunciei o caso de uma funcionária que perdeu o bebé dentro do serviço. Eu denunciei tudo isto antes do tufão Nida passar pelo território. E não foi numa conversa de café. Foi no plenário da Assembleia Legislativa. E agora? O tufão Hato ceifou dez vidas e querem fazer remissão de culpas com dois bodes expiatórios. Está mal. Foi por isso que eu disse recentemente que eu, no lugar do secretário para os Transportes e Obras Públicas pedia a demissão. Eu peço a demissão de dois secretários: da secretária para a Administração e Justiça, porque acho que ela não dá conta do recado. Ela não está preparada para este cargo. Veio do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais e tem dificuldades em dialogar. Eu sinto dificuldade em dialogar com ela porque ela não percebe aquilo que nós queremos. Ou não quer perceber. Ou então, não está a perceber que as situações que nós denunciamos violam a Lei Básica…

Há um recuo nesse sentido? Foi sempre muito crítico da anterior titular da pasta da Administração e Justiça … Era mais fácil o diálogo com Florinda Chan? Ou mais difícil?

P.C: O que eu lhe digo é isto: é sempre mais conveniente para um Chefe do Executivo ter secretários medíocres, porque assim ele consegue levar a água ao seu moinho.

Temos ainda assim, e pelo menos em termos de influência, uma espécie de super secretário no Governo. Se olharmos para influência e a preponderância do Secretário para a Segurança …

P.C: Não, eu acho que não. O Secretário para a Segurança tem ambições pessoais e é por isso que ele actua do modo que actua. Se você me falasse da Chefe de Gabinete do Chefe do Executivo [O Lam], aí eu dir-lhe-ia que tem razão quando fala em “super secretário”. Esta senhora actua na sombra e tem relações de natureza familiar com a Secretária para a Administração e Justiça. Até que ponto não foi ela influente para que Sónia Chan fosse nomeada como secretária? Não me parece errado que as pessoas tenham ambições pessoais, que queiram ser promovidas para cargos mais elevados, que o actual Chefe do Executivo e que a Chefe de Gabinete queiram enfiar a actual secretária para a Administração e Justiça na corrida pelo estatuto de Chefe do Executivo, que o actual Secretário para a Economia e Finanças também queira ser chefe do Executivo, que os outros secretários também queiram. Tudo bem. Que deixem em paz o Raimundo, que a única coisa que quer é acabar o metro e regressar a Portugal, à sua vida normal. Acho que ele deve estar muito arrependido de para cá ter vindo. As coisas em Macau não funcionam bem como parecem à primeira vista.

E o metro? Chega a Macau ou não?

P.C: Chega, mas chega coxo. O Governo ainda não esclareceu quanto é que Macau paga para armazenar as carruagens no Japão e agora tem o desplante de fazer um vídeo que vai custar mais de cinco milhões de patacas. Fui dos primeiros a criticar esta decisão. Não queriam fazer um Museu do Metro, também? Não fui eu que, de imediato, denunciei a idiotice de se fazer um Museu do Metro sem que o metro estivesse a funcionar? Creio que este tipo de projectos não têm qualquer utilidade pública e não servem senão para dar resposta a satisfações pessoais. Repare que as pessoas que na altura assinaram os contratos relativos às obras do metro – no valor de 4,6 mil milhões e que agora já atingem muito mais do que isso – já não estão nos cargos. Desapareceram todos. O Lau Si Io foi-se embora. O Gabinete foi extinto e o coordenador foi-se embora. É Macau a funcionar. Resumindo e concluindo: há muito dinheiro e a tentação é grande. Há esta tentação absurda de gastar mais. Todos os anos gastamos mais na Administração Pública: em 1999 tínhamos cerca de 17 mil funcionários público e agora estamos a caminho dos 40 mil. Um destes dias tivemos uma reunião da Comissão de Acompanhamento da Administração Pública para a qual a secretária se fez acompanhar por um batalhão de governantes de todos os serviços públicos transversais e, mesmo sendo tantos, nenhum consegue perceber aquilo que a sociedade quer: simplificação, modernização e o governo electrónico. Não conseguem promover essa mudança. Essa reunião de que lhe falava foi inconclusiva: cada um fala para seu lado. A conclusão a que chego é que o Governo não quer por as coisas em ordem. Há pessoas muito competentes na Administração Pública, só que estas pessoas não são ouvidas. Sempre me disponibilizei para dialogar com qualquer secretário e com o Chefe do Executivo para melhorar a máquina administrativa, até porque eu tenho experiência, tal como a Rita Santos e o Leong Veng Chai. Os três juntos temos mais do que um século de experiência na área administrativa, em domínios como as forças de segurança, as finanças ou a área jurídica. Eu como jurista, a Rita Santos como auditora e o Leong Veng Chai ligado à área das forças de segurança. Em vinte anos, ninguém teve a humildade ou mesmo a inteligência, diria eu, de nos chamar para conversar com o propósito de colocar as coisas em ordem. Garanto-lhe que estaríamos disponíveis para contribuir e para ajudar. Quando é para elogiar eu elogio. Na semana passada, quando o Governo propôs no plenário o aumento do subsídio de fomento à natalidade para os funcionários públicos, eu elogiei a secretária para Administração e Finanças. E porque é que o subsídio foi aumentado? A resposta é óbvia: tráfico de influências. O Chefe do Executivo quis colocar em marcha esta questão das cinco mil patacas para garantir a confiança e a amizade de alguns sectores. Esta questão das cinco mil patacas era uma reivindicação da Associação das Mulheres de Macau, que se candidataram às eleições de Setembro em nome próprio e conseguiram firmar um bom resultado. O que o Governo esqueceu é que as cinco mil patacas não chegam para aliciar os casais para que tenham mais filhos. Para juntarem um filho ao filho que já têm, precisam de ter mais um quarto, têm de mudar de casa. Com as amortizações na ordem dos cinquenta por cento, estas famílias não conseguem mudar de casa. O problema fulcral – o cancro de Macau – é a habitação.

Parece haver pouca vontade por parte da Assembleia Legislativa de impedir que esse cancro se alastre …

P.C: Meu caro amigo, a Assembleia Legislativa é um reboque, um mata-borrão do Governo. Cada um faz o seu discurso: folclórico e bonito, mas com eficácia nula. Veja-se a interpelação feita pelos deputados Mak Soi Kun e Zheng Anting, de que os funcionários públicos devem ser educado ao amor à pátria para não cometerem erros de julgamento. Isto é uma idiotice e não admira que tenha sido motivo de chacota. Nós temos elementos desta qualidade na Assembleia Legislativa.

Esta lei, destinada aos funcionários públicos, de incentivo à natalidade vai ao encontro daquilo que dizia há pouco, de que há legislação que vai contra o princípio de igualdade presente na Lei Básica. O mesmo sucede, por exemplo, no que diz respeito à licença de maternidade, com o Governo a fomentar medidas e procedimentos diferentes para situações muito similares …

P.C: O Governo não está a fomentar. Sabe o que o Governo está a fazer? Está a proteger os seus interesses, nomeadamente no que diz respeito ao sector imobiliário. Porque é que o Governo não constrói casas para a função pública há mais de vinte anos? Diga-me lá porquê? Porque obrigava os funcionários públicos que tinham mais posses – e que eram considerados naquela altura classe média de Macau – a comprar no privado. Isto é importante.

Está, com certeza, a falar de outros tempos. Agora é cada vez mais difícil comprar no privado, até para famílias relativamente endinheiradas …

P.C: Era fácil para os funcionários públicos. No tempo da administração portuguesa, houve uma altura em que praticamente se deixou de construir, porque a necessidade não era – nem de longe, nem de perto – tão grande como é agora, em que temos todos os funcionários públicos a reclamar. No tempo da administração portuguesa quem era o funcionário público que ia para o Instituto de Habitação requerer uma fracção económica ou uma fracção social? Neste momento, nós temos funcionários públicos pobres a solicitar fracções sociais, temos funcionários públicos a candidatarem-se a casas económicos. A forma como a questão da habitação está a ser gerida está completamente enviesada, completamente torta. Sabe porquê? Nunca se devia vender uma casa. Quem tem dificuldades – e é se de facto as pessoas têm dificuldades em adquirir uma casa – devia arrendar até poder ter capacidade financeira para poder comprar através do mercado privado. Durante muitos anos foi assim que funcionou com os funcionários públicos: os trabalhadores do erário público não adquiriam casas ao Governo. Arrendavam. O meu pai arrendou uma casa nos anos 50 e 60. Eu arrendei uma casa, o meu irmão arrendou uma casa, a minha irmã fez o mesmo. Todos arrendamos casas. Ninguém comprava. A determinada altura o Governo português percebeu que seria de alguma justiça que uma família que viveu ao longo de duas gerações na mesma casa pudesse adquirir a fracção em questão em vez de a estar a arrendar. Foi por isso que a lei foi alterada, para dar a oportunidade de aquisição de uma fracção a quem viveu num determinado local durante muitos anos. O problema da habitação em Macau é um problema que o Governo não quer perceber. Fecha os olhos. É como a avestruz. O Governo em Macau, em matéria de habitação, é como a avestruz: mete a cabeça dentro da areia. Teima em ignorar o problema. Só que as questões acaba por se protelar e cada vez mais a população está enfurecida, principalmente os jovens. Os jovens estão danados porque não conseguem comprar uma casa.

Se estão assim tão danados, porque é que não se mobilizam?

P.C: As pessoas não se mobilizam por outras razões. Tem de perceber que a política não se ensina em nenhuma das universidades de Macau. Ao passo que eu e os da minha geração – do Raimundo, da Rita, do Branco – tínhamos uma cadeira no curso complementar que se chamava “Introdução à política”. O que é que se ensinava no curso de introdução à política? Ensinava-se, em termos abstractos e genéricos, o que é que é o sistema presidencial, o que é que é o sistema semi-presidencial, o que é que é o sistema parlamentar, o que é o sistema de partido único, o que é um regime capitalista e o que é um regime comunista. Nós aprendemos isto tudo. Eu não vejo o Partido Comunista Chinês como um papão. O sistema é esse. O problema é que na Região Administrativa Especial não há ensino de política. Não se ensina a Lei Básica. Tenho muitas dificuldades em contratar assistentes que conheçam a Lei Básica e que expliquem pelas suas próprias palavras aquilo que entendem da Lei Básica. Eu próprio fui uma vez confrontado em pleno hemiciclo pela ex-presidente da Assembleia Legislativa, Susana Chou. Dizia-me ela: “Ó Sr. Deputado Pereira Coutinho, nós aqui na Assembleia Legislativa, não estamos aqui para interpretar a Lei Básica. A interpretação final da Lei Básica pertence ao Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular. Escusa de estar a invocar a Lei Básica na Assembleia Legislativa, meu caro Pereira Coutinho”. Isto foi em 2005. E como é que eu respondi: “Eu sei que o poder final de interpretação pertence ao Comité Permanente, mas nada me impede, ao abrigo do princípio da liberdade de expressão e na qualidade de deputado, de abordar o que quiser. E eu vou continuar a falar sobre a Lei Básica na Assembleia Legislativa”. Levantei-me e fui-me embora. Não é que ela depois me liga para ir almoçar no sentido de colocarmos as relações de amizade mais em dia? Em Macau nós temos um problema de educação política. Pura e simplesmente não há educação de natureza política. Vá à Universidade de Macau e à Universidade de Ciência e Tecnologia e veja o que eles estão a ensinar em termos de conteúdos políticos. Digo-lhe mesmo: a maior parte dos estudantes de licenciatura da Universidade de Macau não sabem o nome dos cinco secretários, não sabem o que fazem os serviços públicos. Mas o Governo também contribui para isso.

De que forma?

P.C: Se fizer um levantamento sobre a forma como são feitos os websites dos serviços públicos, vão chegar à conclusão que é muito, muito difícil obter informação, logo de imediato, sobre a legislação especial relativa ao próprio serviço público ou a questões como a regulamentação. Vai a um website e quer encontrar uma lei que é das atribuições e competências do próprio serviço público e é muito difícil. Tem de carregar numa série de botões para chegar lá, porque eles não querem que as pessoas estejam informadas. Se as pessoas souberem o que estes serviços fazem, podem chamar a atenção por omissão ou por violação. O que é que encontra na página da maior parte dos portais electrónicos do Governo cá em Macau? Folclore, publicidade, engraxamento. Não é por acaso que os jornalistas chineses e alguns portugueses são contratados para relações públicas dos serviços públicos. Não será que essa função, a de explicar o que é que se passa, compete aos próprios dirigentes? É preciso florear para informar? Alguma coisa vai mal.

Fala-se muito em integração regional. Há uma série de grandes projectos para o qual a RAEM foi arrastada. Um quase não é discutido em Macau, apesar de Macau ter assegurado parte das despesas decorrentes do projecto. Porque é que não se fala da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau no território? A informação relativa a esta obra que nos chega é oriunda da vizinha RAEHK …

P.C: Há uns anos, não sei se se lembra, foi anunciado com pompa e circunstância que os veículos com matrícula de Macau poderiam atravessar livremente a Ponte Flor de Lótus para a Ilha de Hengqin, desanuviando um pouco o trânsito em Macau. Hoje em que passo estamos? Quantos carros foram autorizados a circular na ilha da Montanha? Só as grandes empresas e as personalidades influentes conseguiram autorização para cruzar a ponte. Macau, com este Chefe do Executivo e com esta comunidade política, nunca foi defendido como devia. Se o objectivo tivesse passado por defender os interesses de Macau, e tendo em conta as dimensões e os limites geográficos do território, o Executivo teria feito tudo junto do Governo Central para que a ilha de Hengqin nos fosse concedida na totalidade. Os limites do território deviam partir da ilha da Montanha para Zhuhai. As nossas fronteiras estariam daquele lado. Se o Governo se deu ao trabalho de furar a Lei Básica, permitindo que a Universidade de Macau fosse deslocada, por arrendamento, para uma zona que fica fora do âmbito de abrangência da Lei Básica, devia ter sido mais ambicioso. Tenho esta opinião, mas concordo que tem lógica que a Universidade de Macau tenha mais espaço, até porque assim consegue desenvolver-se melhor. Mas se a Universidade para lá foi, porque é que Pequim não nos alugou Hengqin por inteiro? Porque não tivemos o atrevimento e a coragem de exigir ao Governo Central que era isso que nós queríamos. Com este modelo, estamos em concorrência com Cantão, estamos em concorrência com Zhuhai, estamos em concorrência atrevida com Hong Kong. Quem não pede, Deus não dá. Os nosso governantes foram sempre habituados a viver à sombra da bananeira dos recursos financeiros das receitas do jogo e a verdade é que o dinheiro do jogo facilita-lhes a vida. Para quê pensar tanto e fazer tanto, se estamos cheios de dinheiro dos casinos? Esqueça o programa quinquenal que termina em 2020, esqueça o desígnio da diversificação económica, porque aquilo que alimenta as oito mil e tal associações financiadas pela Fundação Macau é pura e simplesmente o dinheiro do jogo. Estes subsídios servem para calar a boca e manter uma série de gente entretida, porque eles nunca serão verdadeiramente independentes naquilo que fazem. Estas manobras de diversão, chamemos-lhe assim, só são possíveis devido ao dinheiro do jogo.

Antes de abordarmos o futuro da indústria do jogo, insistia nesta questão da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Esta obra traz alguma coisa de novo à RAEM? Acredita que vai ajudar ao desenvolvimento económico do território?

P.C: Só prejudica. Digo-lhe muito pragmaticamente que só prejudica porque os preços da habitação vão disparar. Em Hong Kong temos oito milhões de habitantes. Quando as pequenas e médias empresas de Hong Kong, que são super-estruturas empresariais quando comparadas com as de Macau, começarem a perceber que vale a pena viver em Macau e trabalhar em Hong Kong, você acha que os preços da habitação vão manter-se inalterados? Basta que cinco ou dez por cento dos endinheirados de Hong Kong decidam comprar casa no território para que os preços da habitação subam de forma exponencial. Prejudica Macau nesse aspecto, da qualidade de vida. A qualidade de vida, em Macau, passa em muito pela habitação. Para a taxa de inflação não contam os índices de preços da habitação. A taxa de inflação não é bem como o Governo a pinta e o mesmo acontece com a taxa de desemprego. A taxa de desemprego é de um por cento ou de dois por cento, porque os empregos em tempo parcial não são contabilizados. Esta é uma forma de trabalho, ainda que precária. Há muita gente que trabalha em posições precárias durante mais do que uma década. Nós vivemos numa ilusão e fazemos de conta que estas situações não existem. Tudo isto gira em torno dos casinos e os casinos vão continuar a existir. Macau vai continuar a ser próspera, mas é por causa dos casinos, não é por causa do Governo.

A indústria do jogo vai passar agora por uma fase crucial …

P.C: Não creio que haja qualquer ameaça, mesmo que o Japão entre em força no sector. A abertura dos primeiros casinos está praticamente decidida e eu conheço pessoas que já conseguiram garantir quase a 99 por cento a atribuição de uma licença.

Algum cá de Macau?

P.C: De Macau, sim. Mas com um perfil muito discreto. Não são aqueles que dão nas vistas e que ocupam as capas dos jornais. Há um caso que tem praticamente a licença na mão. Vão ter sucesso, porque só o mercado interno do jogo no Japão é suficiente para que enriqueçam. Nem é necessário fretar aviões para ir buscar apostadores a outras regiões para encher as salas de jogo. Macau vai continuar a ser próspero porque é o único lugar na China onde o jogo é permitido e é também o único que Pequim consegue controlar, ao decidir quem pode ou não pode jogar. Veja o exemplo da Coreia. A Coreia do Sul dependia muito do fluxo de turistas chineses para escoar cosméticos e outros produtos do género. Desde que Seul instalou um novo sistema anti-mísseis que o panorama se alterou, porque o Governo chinês começou a controlar as saídas. Nós vamos continuar a estar bem cá em Macau e Macau vai continuar a ser próspero, mas a qualidade de vida é exactamente má. Quando falo em qualidade de vida falo em habitação, falo no acesso a saúde pública. Quando o Governo anunciou em 2010 que iríamos ter um novo hospital público, assegurava que a obra seria inaugurada em 2014. Estamos em 2017 e não há ninguém a assumir responsabilidades políticas. Por outro lado, há um estranho desencontro entre o secretário dos Transportes e Obras Públicas e o Director dos Serviços de Saúde. Parece que o Director dos Serviços de Saúde é que é o dono da obra, uma vez que é ele que se pronuncia sobre o desenvolvimento da empreitada. Porque é que isto é assim? Porque todas as obras foram concedidas ao arquitecto Eddie Wong, que é membro do Conselho Executivo. Quando o secretário Raimundo do Rosário vai à Assembleia Legislativa e não diz absolutamente nada sobre isto, só evidencia que é muito honesto quando diz que está amarrado a uma situação que não consegue controlar. Há para aí uns caranguejos com pêlos que também não conseguem fazer nada porque também estão amarrados. É dessa forma que Macau funciona. O problema é que isto depois tem reflexos sérios no bem estar das pessoas. A qualidade de vida em Macau está cada vez pior. Há dias um relatório colocava Macau e Hong Kong entre as cidades mais caras do mundo. Por outro lado, os níveis de poluição são proibitivos. Eu cresci numa Macau em que íamos ao fim de semana nadar para a praia de Cheoc Van e Hac Sa. Nós acampávamos. Hoje em dia está tudo poluído. Até os lagos estão poluídos e o Governo insiste em organizar lá canoagem e regatas e mais isto e mais aquilo. Os lagos estão poluídos e não sou eu que o digo: são os próprios laboratórios do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais que dizem que aquilo está poluído e que não é conveniente ali organizar práticas desportivas. Mas as próprias entidades governamentais contradizem-se, porque o Instituto do Desporto acha que não, que está tudo bem. Macau é uma terra de contradições e vai continuar a ser assim.

Em relação às licenças de jogo, o panorama a nível interno acaba por ser muito curioso. O Governo recusa-se a abordar o processo, mas a noção generalizada é que existem vários candidatos a novas licenças. Acredita nesta possibilidade?

P.C: A recusa do Governo é uma desculpa esfarrapada. Acredito muito que sim. O Governo veio dizer, por escrito, preto no branco, numa carta assinada pelo director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, que na corrente fase, em termos temporais, não deve haver a divulgação de detalhes excessivamente abertos. Que detalhes excessivos é que poderiam ser elencados abertamente? Que tipo de detalhes são estes que tenham que ser definidos como confidenciais, que não possam ser divulgados? No passado, quer os concursos para a concessão de licenças para os transportes públicos, quer para a concessão de estruturas como a ETAR, foram sempre feitos sobre o joelho e à última da hora para proteger certos interesses. Por detrás das cortinas há sempre alguém, com uma influência desproporcionada, que quer deitar a mão a uma nova licença. Creio que este é o cenário que vai prevalecer enquanto este Chefe do Executivo permanecer na chefia do Governo. Acredito que haja uma sétima licença.

Mas o que está a dizer é que só depois do fim do mandato de Chui Sai On é que esta questão deve ser discutida ….

P.C: Gostaria que o Governo esclarecesse uma outra questão: porquê reaver as concessões para voltar a conceder? Não seria muito mais fácil renovar? Não acredito que das seis licenças, alguma delas não seja renovada, face aos avultados investimentos feitos. Que imagem daria Macau se assim não fosse? É inconcebível. Porque é que o Governo tomou essa opção de dizer que quer reaver? Porque ao reaver faz o mesmo que faria com um baralho de cartas: distribuiu e volta a dar. Mas pode voltar a distribuir como quer e como bem entende. Podemos jogar póker com cinco cartas, mas também podemos jogar com sete. Estamos a jogar com seis? Posso distribuir uma sétima. Vamos agora jogar póker com sete. É muito mais fácil para eles distribuir mais uma licença, reavendo-as, do que renovar as licenças e considerar mais um licença extra em termos de justificação para com a sociedade em geral. Porque é que não se faz agora uma espécie de referendo para perguntar à população se querem mais ou menos licenças?

Uma última questão. Teve a oportunidade de apresentar, no início da presente sessão legislativa, a proposta relativa à Lei Sindical. A iniciativa voltou a ser chumbada, mas há um divisão notória no seio do hemiciclo. Acredita que por sua mão ou pela mão de outrem, o diploma contará com aval do hemiciclo durante esta legislatura?

P.C: Espero que sim. O Governo sempre disse que lhe compete, como dever fundamental, cumprir rigorosamente a Lei Básica, não se percebe porque é que, do Artigo 27 da Lei Básica, só esta questão esteja por regulamentar, nomeadamente nos aspectos da Lei Sindical, da negociação colectiva e do direito à greve. Acredito que, venha de onde vier, o projecto venha a ser aprovado mais dia, menos dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esta questão tem que ser decidida porque senão os abusos de alguns empresários tornam-se ainda mais eminentes. Porque é que, por exemplo, se viola a Lei Básica no Artigo 25, quando a lei laboral diz que todos os trabalhadores de Macau têm direito a subsídios, quer de turno, quer nocturnos? Está na Lei e aplica-se aos funcionários públicos e aos trabalhadores do sector privados. Todos têm. Menos os dealers, menos os trabalhadores dos casinos, menos quem trabalha para a indústria do jogo. Porque é que nos casinos há estas excepções? As operadoras de jogo não dão subsídios de turno e o governo ignora. Ao longo dos últimos cinco anos fartei-me de levantar este tipo de questões. Levei uma lista com uma dezena e meia de problemas ao Chefe do Executivo com o objectivo de procurar perceber se ele os iria procurar resolver. Todas entroncam na violação dos direitos fundamentais inerentes ao Artigo 25 da Lei Básica: o princípio de igualdade. Uns têm e os outros não têm. Macau é sempre assim. Uns são mais iguais que os outros.