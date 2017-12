Delegação do Conselho para os Assuntos de Habitação Pública desloca-se a Singapura  

O presidente do Conselho para os Assuntos de Habitação Pública, Arnaldo Santos, e o vice-presidente, Au Ieong Iu Kong, lideraram uma delegação que, de 14 a 16 deste mês, efectuou uma visita a Singapura para visitar as instalações complementares e administração de habitação pública locais. O grupo visitou ainda o The Housing & Development Board (HDB) de Singapura, “aprofundando o intercâmbio no âmbito da política de habitação pública, nomeadamente no que se refere ao arrendamento de habitação pública, requisitos de candidatura da aquisição das fracções, renovação das fracções, etc”, refere um comunicado do Instituto de Habitação.

