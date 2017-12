“Como Chefe do Executivo, tenho sempre responsabilidade”  

Chui Sai On foi ontem confrontado com os resultados de um inquérito anual, realizado pela Universidade de Hong Kong, que dão conta de uma queda significativa dos seus níveis de popularidade. O Chefe do Executivo diz respeitar as conclusões, mas recorda que a sondagem foi conduzido logo após a passagem do Hato pelo território. Sobre o facto da responsabilização sobre as consequências devastadoras da tempestade terem recaído apenas sobre os responsáveis dos Serviços Meteorológicos, o líder do Governo responde: “Sou eu o primeiro a responder perante a população”.

Sílvia Gonçalves

Fernando Chui Sai On disse ontem que respeita os resultados de um inquérito realizado em Setembro pela Universidade de Hong Kong. A iniciativa dá conta de uma queda acentuada dos níveis de popularidade do Chefe do Executivo, em comparação com o ano passado. O líder do Governo assinala o facto de o inquérito ter sido feito – junto de 505 cidadãos de Macau – pouco tempo depois da passagem do Hato pelo território e fez questão de recordar que as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018 contemplam medidas de prevenção e resposta perante catástrofes naturais. Sobre o facto de não ter assumido responsabilidade sobre as consequências do tufão, Chui Sai On alega que, enquanto Chefe do Executivo, tem sempre responsabilidade e que é o primeiro a responder perante a população.

Entre 27 e 29 de Setembro, o Public Opinion Programme da Universidade de Hong Kong entrevistou mais de meio milhar de cidadãos de Macau através de entrevista telefónica aleatória. Os investigadores concluíram que “a popularidade do Chefe do Executivo diminuiu drasticamente em relação ao ano passado. O apoio que recolhe junto da população é agora de 49,5 pontos percentuais. A sua popularidade na Internet também caiu rapidamente, para os 44 por cento. Ambos são novos mínimos recorde desde que assumiu o cargo em 2009, talvez relacionado com o impacto e o trabalho efectuado pelo Governo, quando o tufão Hato atingiu Macau no final de Agosto”, pode ler-se na página da internet do Public Opinion Programme, da Universidade de Hong Kong.

Chui Sai On diz respeitar os resultados e estar empenhado em cumprir as políticas definidas nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano: “Nós respeitamos, serve de referência. O inquérito, quando a popularidade é alta, quando é baixa, temos sempre que fazer uma revisão sobre o trabalho da RAEM. Divulgamos as nossas LAG para 2018 e foram aprovadas. Eu e a minha equipa vamo-nos empenhar para as levar a cabo. Há sempre altos e baixos. Quando se registam baixos, empenhamo-nos para melhorar”.

O Chefe do Executivo, que falou à imprensa momentos antes da recepção de celebração do 18º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, apontou o facto de o inquérito ter sido realizado pouco depois de a tempestade – a mais violenta em mais de meio século – ter atingido o território: “Eu sei que foi feito em Setembro deste ano, o inquérito foi feito depois do Hato assolar o território, um tufão que nunca tivemos em 50 anos. Agora vamos tentar melhorar, preparar-nos para fazer frente a situações da índole a médio e longo prazo. Mas, para mim, o mais importante é constituir sobre a prevenção e resposta a essas calamidades”. E insistiu: “Em 18 anos, já vi muitos inquéritos. Depois de ter uma avaliação média, o que eu quero é, no resto do meu mandato, conseguir com a minha equipa levar a cabo as LAG traçadas pelo Governo. Nas nossas LAG elaboramos sobre a prevenção e resposta a dar quando um tufão assolar o território. E elevar a nossa competitividade, questões a que a população esteja atenta”.

Chui Sai On encerrou o tema salientando que não teme a avaliação externa: “Vamos encarar os problemas, tentar resolvê-los, estamos muito disponíveis para qualquer avaliação. Eu aceito, não devemos nunca interferir em nenhum inquérito, nenhum estudo. Temos sempre que dar o nosso respeito e servir de referência”, assinala.

Questionado sobre se considera injusto que as sanções tenham recaído apenas sobre os responsáveis máximos dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, o líder do Governo diz caber-lhe sempre a responsabilidade: “Claro que, como Chefe do Executivo, tenho sempre responsabilidade, sempre tive. Eu é que sou o primeiro a responder à população. Em relação à minha pessoa, eu vou servir como referência, vou tentar fazer o meu melhor no resto do meu mandato e servir a população”, esclarece.