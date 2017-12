Comissão da Cidade Saudável atribui financiamento a 44 projectos  

A Comissão da Cidade Saudável, constituída por representantes dos Serviços de Saúde e da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, seleccionou um total de 44 actividades que deverão integrar o programa “Cidade Saudável 2017-2018”. As 44 iniciativas, que vão ser subsidiadas pelo Governo, foram escolhidas “tendo por base critérios de avaliação que envolvem objectivos, conteúdo, aplicação do orçamento, análise custo-efectivo, efeito permanente dos programas, criatividade, destinatários, assim como a eficácia das actividades realizadas no passado”, esclarece a Direcção dos Serviços de Saúde, em comunicado.

