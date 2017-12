Chui Sai On considera “impossível” calar vozes da oposição  

O chefe do Executivo afirmou esta quarta-feira “ser impossível” calar as vozes da oposição, numa referência ao caso do deputado pró-democracia Sulu Sou, cujo mandato foi suspenso no início do mês para ser julgado por desobediência qualificada.

Chui Sai On falava aos jornalistas antes do início da cerimónia comemorativa do 18.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), instituída a 20 de Dezembro de 1999.

Instado a comentar o processo judicial que pende sobre o deputado Sulu Sou, que ditou a suspensão do seu mandato, e se o mesmo não contribui para silenciar uma voz de oposição no hemiciclo, o Chefe do Executivo não se alongou, mas deixou claro que valoriza a diversidade de opiniões: “Sobre o processo judicial, não tenho nada a comentar. Eu acho que numa sociedade que se está a desenvolver, ter vozes diferentes é natural. Vozes provenientes de ‘backgrounds’ diferentes, ou instituições ou política. Nós respeitamos os diferentes canais de opiniões”.

O Chefe do Executivo considera ainda ser impossível eliminar as vozes dissonantes: “Eu encaro sempre os problemas. Não tenho problemas com as vozes distintas ou da oposição. Hoje em dia é normal ter vozes diferentes. Só esperamos poder corresponder à maior parte das expectativas das pessoas. Eu consigo ter vozes opostas, acho que é impossível eliminar as vozes, é uma forma de tolerar, é para o bem de Macau, por isso é que há opiniões diferentes”, concluiu.

No início deste mês, a Assembleia Legislativa aprovou a suspensão do mandato do mais jovem deputado do território, permitindo que avançasse um processo judicial por desobediência qualificada, na sequência de uma manifestação realizada em Maio de 2016.