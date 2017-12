Canal mais visto de Fujian está desde ontem disponível em Macau  

O canal de televisão SETV, o mais visto da província de Fujian, no sudeste da República Popular da China, começou esta quarta-feira a ser transmitido em Macau, juntando-se a mais dois desta província chinesa transmitidos por satélite no território, a Haixia TV e a Xiamen TV.

O presidente da comissão executiva da TDM-Teledifusão de Macau, Manuel Pires, afirmou tratar-se do terceiro canal da província que está “acessível gratuitamente” para a população de Macau, onde vive um número significativo de pessoas oriundas de Fujian.

“É mais uma alternativa em termos de conteúdos e programas”, disse Manuel Pires, no final da cerimónia do início oficial da transmissão televisiva da SETV e do estabelecimento da televisão por satélite da província de Fujian em Macau.

Num discurso proferido na cerimónia, o vice-director do departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês da província de Fujian, Cai Xiaowei, afirmou que o canal SETV “é o principal canal televisivo cuja cobertura de sinal é a mais abrangente na região sudeste da China e cuja influência se encontra mais vincada no exterior”.

O SETV foi considerado como uma das quinhentas marcas asiáticas mais influentes pelo quinto ano consecutivo e uma das quinhentas marcas mais valiosas da República Popular da China, acrescentou o responsável. Além do SETV, mais dois canais de Fujian têm transmissões via satélite em Macau: Haixia TV e Xiamen TV.

“Na construção da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, Fujian apresenta-se como uma área nuclear na Rota Marítima da Seda para o Século XXI. A instalação global da televisão por satélite da Província de Fujian em Macau vai permitir expor, de modo mais completo, as mudanças de desenvolvimento de Fuijian aos residentes de Macau”, pode ler-se em comunicado. “O que vai contribuir para o aprofundamento do conhecimento mútuo, exercendo um efeito positivo na promoção do intercâmbio a nível económico, cultural e de outros aspectos, entre os dois territórios”, acrescenta a mesma nota.

À margem da cerimónia de lançamento da SETV, Manuel Pires anunciou ainda que a Teledifusão de Macau vai transmitir em directo todos os jogos da fase final do Mundial de Futebol em 2018: “Já assinámos os contratos, já está tudo acordado e fechado, iremos ter 56 jogos em directo, da fase final, em três canais da TDM”, afirmou o presidente da Comissão Executiva da empresa responsável pelo serviço público de teledifusão de Macau.